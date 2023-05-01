Как приготовить котлеты, чтобы они были нежирные и сочные: делимся технологией
Самая распространенная проблема, которая возникает во время приготовления котлет – это большое количество лишнего жира. И даже салфетки не всегда помогают. Особенно, если блюдо приготовлено из свинины. Поэтому вместо жарки лучше выбрать запекание.
Идея приготовления нежирных и сочных котлет опубликована на странице фудблогера Анны с ником filanna.cooking в Instagram. В фарш добавляются различные овощи и специи.
Ингредиенты:
- фарш – 400 г
- батон – 50 г
- яйцо куриное – 1 шт
- лук – 100 г
- морковь – 50 г
- болгарский перец – 100 г
- зелень, соль, перец, сухой чеснок, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Батон предварительно замачиваем в молоке или воде.
2. Перемешиваем до однородности.
3. К фаршу добавляем соль, специи, батон, яйцо, измельченный лук, болгарский перец, морковь.
4. Тщательно вымешиваем все руками.
5. Из готовой массы формируем влажными руками котлеты любой формы, которая вам нравится и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
6. Отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 30-40 минут. Точнее по времени ориентируйтесь по духовке.
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