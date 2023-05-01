Самая распространенная проблема, которая возникает во время приготовления котлет – это большое количество лишнего жира. И даже салфетки не всегда помогают. Особенно, если блюдо приготовлено из свинины. Поэтому вместо жарки лучше выбрать запекание.

Идея приготовления нежирных и сочных котлет опубликована на странице фудблогера Анны с ником filanna.cooking в Instagram. В фарш добавляются различные овощи и специи.

Ингредиенты:

фарш – 400 г

батон – 50 г

яйцо куриное – 1 шт

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лук – 100 г

морковь – 50 г

болгарский перец – 100 г

зелень, соль, перец, сухой чеснок, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Батон предварительно замачиваем в молоке или воде.

2. Перемешиваем до однородности.

3. К фаршу добавляем соль, специи, батон, яйцо, измельченный лук, болгарский перец, морковь.

4. Тщательно вымешиваем все руками.

5. Из готовой массы формируем влажными руками котлеты любой формы, которая вам нравится и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

6. Отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 30-40 минут. Точнее по времени ориентируйтесь по духовке.

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