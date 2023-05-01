Как приготовить котлеты, чтобы они были нежирные и сочные: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Куриные котлеты

Самая распространенная проблема, которая возникает во время приготовления котлет – это большое количество лишнего жира. И даже салфетки не всегда помогают. Особенно, если блюдо приготовлено из свинины. Поэтому вместо жарки лучше выбрать запекание.

Идея приготовления нежирных и сочных котлет опубликована на странице фудблогера Анны с ником filanna.cooking в Instagram. В фарш добавляются различные овощи и специи.

Как приготовить котлеты, чтобы они были нежирные и сочные: делимся технологией

Ингредиенты:

  • фарш – 400 г
  • батон – 50 г
  • яйцо куриное – 1 шт
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  • лук – 100 г
  • морковь – 50 г
  • болгарский перец – 100 г
  • зелень, соль, перец, сухой чеснок, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить котлеты, чтобы они были нежирные и сочные: делимся технологией

1. Батон предварительно замачиваем в молоке или воде.

2. Перемешиваем до однородности.

Как приготовить котлеты, чтобы они были нежирные и сочные: делимся технологией

3. К фаршу добавляем соль, специи, батон, яйцо, измельченный лук, болгарский перец, морковь.

4. Тщательно вымешиваем все руками.

Как приготовить котлеты, чтобы они были нежирные и сочные: делимся технологией

5. Из готовой массы формируем влажными руками котлеты любой формы, которая вам нравится и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Как приготовить котлеты, чтобы они были нежирные и сочные: делимся технологией

6. Отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 30-40 минут. Точнее по времени ориентируйтесь по духовке.

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