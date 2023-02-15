Как приготовить красовский пирог: история блюда и оригинальный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как приготовить красовский пирог: история блюда и оригинальный рецепт

Красовский пирог – это древнее украинское блюдо, которое еще называют братом яворовского пирога. Отличием и изюминкой является то, что в начинку красовского пирога входили три составляющие: гречневая крупа, картофельное пюре и белый молочный сыр. А тесто – основу пирога, замешивали на ржаной муке. Также он традиционно был открытый в отличие от яворовского. Впрочем, это уже по вкусу хозяйки.

Что такое красовский пирог

Как сообщают на странице "Авторская Кухня Украинская" в Facebook, история красовского пирога уходит в 19 век. Он был знаменитым местным блюдом села Красов Львовской области. О нем в своей книге "Моя жизнь" писал Степан Шухевич – адвокат, судья, сотник УПА и двоюродный брат отца Романа Шухевича.

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Фотография из книги Степана Шухевича

Как известно из повествования, пирог в то время был важным атрибутом красавских ласк – так называли праздничные забавы и гуляния, традиционно приходившиеся на период жатвы. В жатву прихожане шли на один день на работу к священнику. Было это тогда, когда созрела рожь и священник хотел ее сжать за один день. За эту работу крестьянам не платили. Поэтому и называлась она не толокой, а лаской.

Как приготовить красовский пирог

Вечером, когда вся работа была проделана, совершался поход на поповщину. По дороге играли музыканты, женщины и девушки охотно подпевали. Лучшая девушка была одета в венец из ржи. Когда поход приходил во двор, на крыльцо выходили отец и мать. Девушка в венке "венчала" отца. Он в свою очередь снимал ей с головы венок и давал в руку какую-нибудь монету. Также отец вешал венок на специальный крюк на крыльце.

Красовский пирог с картофелем, гречкой и сыром

Как раз по окончании этих обрядов давали специальный пирог со сметаной. Этот пирог напоминал массу, которая была сделана из вареного растолченного картофеля, вымешанного с вареной гречневой крупой, сыром и перцем. Всю эту массу обертывали в ржаное тесто, но так, чтобы только дно и бока были в тесте. Дополнительно подавали в макитрах так называемую сметану – это было квасное молоко (несобранное), которое смешивали с сыром. Люди вмокали кусок пирога в сметане и смаковали.

Как приготовить красовский пирог?

Ингредиенты:

  • готовое дрожжевое тесто (можно замесить собственноручно на основе ржаной муки)

Начинка:

  • картофель – 1 кг
  • гречка – 2 ст.
  • лук – 2 шт
  • белый молочный сыр
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Готовое тесто дрожжево тонко раскатать и выложить в форму, формируя бортики.

2. Для приготовления начинки нужно сварить картофель в подсоленной воде. В готовом виде размять ее в пюре. (В то же время воду из картофеля не нужно сливать, они еще понадобятся).

Ингредиенты для начинки

3. Гречку залить картофельным отваром и оставить, чтобы она набухла.

4. Тем временем порезать и поджарить лук.

5. На этом этапе нужно смешать картофельное пюре, лук, гречку и творог. Перемешать. Добавить соль и перец.

Красовский пирог

6. Готовую начинку выложить в форму. При желании можно накрыть пирог тестом и смазать сверху яйцом.

7. Выпекать пирог при температуре 180 градусов до золотистости.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить яворовский пирог.

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