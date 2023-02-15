Красовский пирог – это древнее украинское блюдо, которое еще называют братом яворовского пирога. Отличием и изюминкой является то, что в начинку красовского пирога входили три составляющие: гречневая крупа, картофельное пюре и белый молочный сыр. А тесто – основу пирога, замешивали на ржаной муке. Также он традиционно был открытый в отличие от яворовского. Впрочем, это уже по вкусу хозяйки.

Как сообщают на странице "Авторская Кухня Украинская" в Facebook, история красовского пирога уходит в 19 век. Он был знаменитым местным блюдом села Красов Львовской области. О нем в своей книге "Моя жизнь" писал Степан Шухевич – адвокат, судья, сотник УПА и двоюродный брат отца Романа Шухевича.

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Как известно из повествования, пирог в то время был важным атрибутом красавских ласк – так называли праздничные забавы и гуляния, традиционно приходившиеся на период жатвы. В жатву прихожане шли на один день на работу к священнику. Было это тогда, когда созрела рожь и священник хотел ее сжать за один день. За эту работу крестьянам не платили. Поэтому и называлась она не толокой, а лаской.

Вечером, когда вся работа была проделана, совершался поход на поповщину. По дороге играли музыканты, женщины и девушки охотно подпевали. Лучшая девушка была одета в венец из ржи. Когда поход приходил во двор, на крыльцо выходили отец и мать. Девушка в венке "венчала" отца. Он в свою очередь снимал ей с головы венок и давал в руку какую-нибудь монету. Также отец вешал венок на специальный крюк на крыльце.

Как раз по окончании этих обрядов давали специальный пирог со сметаной. Этот пирог напоминал массу, которая была сделана из вареного растолченного картофеля, вымешанного с вареной гречневой крупой, сыром и перцем. Всю эту массу обертывали в ржаное тесто, но так, чтобы только дно и бока были в тесте. Дополнительно подавали в макитрах так называемую сметану – это было квасное молоко (несобранное), которое смешивали с сыром. Люди вмокали кусок пирога в сметане и смаковали.

Как приготовить красовский пирог?

Ингредиенты:

готовое дрожжевое тесто (можно замесить собственноручно на основе ржаной муки)

Начинка:

картофель – 1 кг

гречка – 2 ст.

лук – 2 шт

белый молочный сыр

соль, перец

Способ приготовления:

1. Готовое тесто дрожжево тонко раскатать и выложить в форму, формируя бортики.

2. Для приготовления начинки нужно сварить картофель в подсоленной воде. В готовом виде размять ее в пюре. (В то же время воду из картофеля не нужно сливать, они еще понадобятся).

3. Гречку залить картофельным отваром и оставить, чтобы она набухла.

4. Тем временем порезать и поджарить лук.

5. На этом этапе нужно смешать картофельное пюре, лук, гречку и творог. Перемешать. Добавить соль и перец.

6. Готовую начинку выложить в форму. При желании можно накрыть пирог тестом и смазать сверху яйцом.

7. Выпекать пирог при температуре 180 градусов до золотистости.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить яворовский пирог.