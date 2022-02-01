Как приготовить крем-сыр 'Филадельфия' в домашних условиях: нужно всего 3 ингредиента

Крем-сыр "Филадельфия" – это универсальное дополнение к роллам, блинам, разнообразным закускам. Продукт имеет пикантный кремовый вкус и отлично сочетается с совершенно разными ингредиентами. И если раньше вы пробовали его только в ресторанах или покупали в магазинах – теперь легко сможете сделать дома. Для этого понадобится всего 3 ингредиента.

Идея опубликована на сайте американского издания INSIDER.

Ингредиенты:

нежирное молоко – 8 стаканов

лимонный сок – 5 ст.л

соль – 0,5 ч.л

Также понадобятся: марля, мелкое сито, большая миска и кухонный комбайн/блендер.

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Способ приготовления:

1. Вылить в кастрюлю молоко, довести его до кипения на среднем или сильном огне.

2. Добавить лимонный сок перед тем, как образуется сыр.

3. Как только молоко начало кипеть, выключить огонь, чтобы не образовалось комочков.

4. Отставить массу в сторону.

5. Вылить в сито, накрыть марлей.

6. Дать смеси настояться минут 10.

7. Отжать массу в марле.

8. После того как образовался сыр, перелить смесь через сито, накрыть марлей.

9. Оставшуюся сыворотку процедить в большую миску.

10. Осторожно отжать сыр.

11. Поместите в блендер или кухонный комбайн и добавьте 1/2 чайной ложки соли.

12. Взбивать в течение одной-двух минут.

13. Благодаря лимонному соку и соли сыр отлично сочетается с хлебом.

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