Филадельфия – это крем-сыр, который есть в составе многих популярных блюд: роллов, салатов. канапе. Продукт можно просто намазать на хлеб. Самым вкусным и бюджетным вариантом будет сделать такой сыр в домашних условиях. Для этого понадобится всего 4 простых компонента.

Идея приготовления домашнего крем-сыра филадельфия опубликована на странице фудблогера Ирины Кузачук (irina_kozachuk_) в Instagram. Из предложенных ингредиентов выходит 420 грамм сыра.

Ингредиенты:

370 г сметаны (от 20%)

300 г натурального густого йогурта

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0,5 ч.л. соли

1 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. В миску вылить сметану.

2. Выложить йогурт, посолить, добавить лимонный сок и тщательно перемешать.

3. На кастрюлю поставить сито.

4. Застелить марлей, сложенной в 3-4 слоя.

5. Вылить сметанно-йогуртовую смесь.

6. Закрыть сверху марлей.

7. Можно поставить что-нибудь тяжелое.

8. Оставить в холодильнике на 12 часов.

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