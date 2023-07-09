Как приготовить крем-сыр филадельфию из сметаны: понадобится всего 4 компонента
Филадельфия – это крем-сыр, который есть в составе многих популярных блюд: роллов, салатов. канапе. Продукт можно просто намазать на хлеб. Самым вкусным и бюджетным вариантом будет сделать такой сыр в домашних условиях. Для этого понадобится всего 4 простых компонента.
Идея приготовления домашнего крем-сыра филадельфия опубликована на странице фудблогера Ирины Кузачук (irina_kozachuk_) в Instagram. Из предложенных ингредиентов выходит 420 грамм сыра.
Ингредиенты:
- 370 г сметаны (от 20%)
- 300 г натурального густого йогурта
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. лимонного сока
Способ приготовления:
1. В миску вылить сметану.
2. Выложить йогурт, посолить, добавить лимонный сок и тщательно перемешать.
3. На кастрюлю поставить сито.
4. Застелить марлей, сложенной в 3-4 слоя.
5. Вылить сметанно-йогуртовую смесь.
6. Закрыть сверху марлей.
7. Можно поставить что-нибудь тяжелое.
8. Оставить в холодильнике на 12 часов.
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