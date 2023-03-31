Как приготовить куриное филе под шубой: получается очень нежным и сочным

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
3,0 т.
Как приготовить куриное филе под шубой: получается очень нежным и сочным

Куриное филе довольно диетическое мясо. Поэтому для удачного вкуса его нужно замариновать и соединить с сочными компонентами. Для этого идеально подходят сыр и помидоры.

Идея приготовления куриного филе под шубой опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

Как приготовить куриное филе под шубой: получается очень нежным и сочным

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт
  • сыр твердый – 50-80 г
  • лук – 1 маленький
  • яйца – 1 шт
  • помидоры – 1 шт
  • майонез
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  • специи – по вкусу
  • соевый соус

Способ приготовления:

Как приготовить куриное филе под шубой: получается очень нежным и сочным

1. Яйцо отвариваем.

2. Куриное филе разрезаем пополам, слегка отбиваем. Посыпаем специями (соль, смесь перцев и паприка), растираем, заливаем немного соевым соусом и оставляем мариноваться минимум на 20 минут.

Как приготовить куриное филе под шубой: получается очень нежным и сочным

3. Духовку разогреваем до 180 градусов.

4. Выкладываем на противень застеленный пергаментом.

Как приготовить куриное филе под шубой: получается очень нежным и сочным

5. Лук и помидор мелко нарезаем, добавляем тертый сыр и яйцо, соль, майонез и все перемешиваем.

6. Выкладываем начинку на мясо и сверху немного посыпаем сыром.

Как приготовить куриное филе под шубой: получается очень нежным и сочным

7. Запекаем 30 минут.

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