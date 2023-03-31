Как приготовить куриное филе под шубой: получается очень нежным и сочным
Куриное филе довольно диетическое мясо. Поэтому для удачного вкуса его нужно замариновать и соединить с сочными компонентами. Для этого идеально подходят сыр и помидоры.
Идея приготовления куриного филе под шубой опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт
- сыр твердый – 50-80 г
- лук – 1 маленький
- яйца – 1 шт
- помидоры – 1 шт
- майонез
- специи – по вкусу
- соевый соус
Способ приготовления:
1. Яйцо отвариваем.
2. Куриное филе разрезаем пополам, слегка отбиваем. Посыпаем специями (соль, смесь перцев и паприка), растираем, заливаем немного соевым соусом и оставляем мариноваться минимум на 20 минут.
3. Духовку разогреваем до 180 градусов.
4. Выкладываем на противень застеленный пергаментом.
5. Лук и помидор мелко нарезаем, добавляем тертый сыр и яйцо, соль, майонез и все перемешиваем.
6. Выкладываем начинку на мясо и сверху немного посыпаем сыром.
7. Запекаем 30 минут.
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