Куриное филе довольно диетическое мясо. Поэтому для удачного вкуса его нужно замариновать и соединить с сочными компонентами. Для этого идеально подходят сыр и помидоры.

Идея приготовления куриного филе под шубой опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт

сыр твердый – 50-80 г

лук – 1 маленький

яйца – 1 шт

помидоры – 1 шт

майонез

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специи – по вкусу

соевый соус

Способ приготовления:

1. Яйцо отвариваем.

2. Куриное филе разрезаем пополам, слегка отбиваем. Посыпаем специями (соль, смесь перцев и паприка), растираем, заливаем немного соевым соусом и оставляем мариноваться минимум на 20 минут.

3. Духовку разогреваем до 180 градусов.

4. Выкладываем на противень застеленный пергаментом.

5. Лук и помидор мелко нарезаем, добавляем тертый сыр и яйцо, соль, майонез и все перемешиваем.

6. Выкладываем начинку на мясо и сверху немного посыпаем сыром.

7. Запекаем 30 минут.

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