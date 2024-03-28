Куриные четвертинки – это достаточно бюджетное и диетическое мясо, которое приходится по вкусу большинству людей. Именно поэтому существует большое количество методов его приготовления.

Фудблогер с ником alinka_cookinggg предложила собственный рецепт приготовления этого вида мяса. В Instagram она рассказала, как быстро приготовить куриные четвертинки, чтобы они получились сочными и с хрустящей корочкой.

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Ингредиенты

Куриные четвертинки

Соль

Черный перец

Гранулированный чеснок

Масло

Свежий чеснок

Картофель

Способ приготовления

1. Куриные четвертинки промываем и просушиваем бумажным полотенцем.

2. Добавляем соль, перец и гранулированный чеснок. Хорошо перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться в течение нескольких часов.

3. Застилаем противень пергаментом, поливаем маслом и выкладываем куриные четвертинки.

4. На курицу выкладываем раздавленный чеснок и растираем его.

5. Рядом с курицей можно выложить картофель с солью и перцем.

6. Отправляем запекаться в предварительно разогретую до 180 градусов на 1 час.

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