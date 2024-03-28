Как приготовить куриные четвертинки быстро и с хрустящей корочкой: простой способ

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить куриные четвертинки быстро и с хрустящей корочкой: простой способ

Куриные четвертинки – это достаточно бюджетное и диетическое мясо, которое приходится по вкусу большинству людей. Именно поэтому существует большое количество методов его приготовления.

Фудблогер с ником alinka_cookinggg предложила собственный рецепт приготовления этого вида мяса. В Instagram она рассказала, как быстро приготовить куриные четвертинки, чтобы они получились сочными и с хрустящей корочкой.

Как приготовить куриные четвертинки быстро и с хрустящей корочкой: простой способ
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Ингредиенты

  • Куриные четвертинки
  • Соль
  • Черный перец
  • Гранулированный чеснок
  • Масло
  • Свежий чеснок
  • Картофель

Способ приготовления

1. Куриные четвертинки промываем и просушиваем бумажным полотенцем.

2. Добавляем соль, перец и гранулированный чеснок. Хорошо перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться в течение нескольких часов.

Как приготовить куриные четвертинки быстро и с хрустящей корочкой: простой способ

3. Застилаем противень пергаментом, поливаем маслом и выкладываем куриные четвертинки.

4. На курицу выкладываем раздавленный чеснок и растираем его.

Как приготовить куриные четвертинки быстро и с хрустящей корочкой: простой способ

5. Рядом с курицей можно выложить картофель с солью и перцем.

6. Отправляем запекаться в предварительно разогретую до 180 градусов на 1 час.

Как приготовить куриные четвертинки быстро и с хрустящей корочкой: простой способ

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