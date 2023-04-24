Как приготовить куриные котлеты, чтобы они были сочными: с беконом и сыром

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
24
Как приготовить куриные котлеты, чтобы они были сочными: с беконом и сыром

Традиционные куриные котлеты после жарки получаются достаточно сухими. Поэтому следует добавить несколько сочных компонентов. Для начинки прекрасно подходит нежный сыр, который расплавится. А сверху котлету можно завернуть в бекон – он будет иметь приятным хрустящим вкусом и золотистой корочкой.

Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром в беконе опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Как приготовить куриные котлеты, чтобы они были сочными: с беконом и сыром

Ингредиенты:

  • 350 г фарша из куриного филе
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1/4 ч.л. сушеного чеснока
Видео дня
  • черный перец
  • 2 ст.л. манки
  • 150 г сыра
  • 5 слайсов бекона

Способ приготовления:

Как приготовить куриные котлеты, чтобы они были сочными: с беконом и сыром

1. К фаршу добавляем яйцо, соль, сушеный чеснок, перец и манку.

Как приготовить куриные котлеты, чтобы они были сочными: с беконом и сыром

2. Отлично вымешиваем и оставляем на 20 минут, чтобы манка разбухла.

3. Сыр нарезаем брусочками и насаживаем на деревянные шпажки.

Как приготовить куриные котлеты, чтобы они были сочными: с беконом и сыром

4. Обертываем сыр фаршем, формируя котлетку. Сверху котлету оборачиваем беконом.

5. Перекладываем котлеты на шпажках на противень и выпекаем в духовке при температуре 190°20 – 25 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты