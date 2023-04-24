Как приготовить куриные котлеты, чтобы они были сочными: с беконом и сыром
Традиционные куриные котлеты после жарки получаются достаточно сухими. Поэтому следует добавить несколько сочных компонентов. Для начинки прекрасно подходит нежный сыр, который расплавится. А сверху котлету можно завернуть в бекон – он будет иметь приятным хрустящим вкусом и золотистой корочкой.
Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром в беконе опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты:
- 350 г фарша из куриного филе
- 1 яйцо
- 0,5 ч.л. соли
- 1/4 ч.л. сушеного чеснока
- черный перец
- 2 ст.л. манки
- 150 г сыра
- 5 слайсов бекона
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем яйцо, соль, сушеный чеснок, перец и манку.
2. Отлично вымешиваем и оставляем на 20 минут, чтобы манка разбухла.
3. Сыр нарезаем брусочками и насаживаем на деревянные шпажки.
4. Обертываем сыр фаршем, формируя котлетку. Сверху котлету оборачиваем беконом.
5. Перекладываем котлеты на шпажках на противень и выпекаем в духовке при температуре 190°20 – 25 минут.
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