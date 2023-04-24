Традиционные куриные котлеты после жарки получаются достаточно сухими. Поэтому следует добавить несколько сочных компонентов. Для начинки прекрасно подходит нежный сыр, который расплавится. А сверху котлету можно завернуть в бекон – он будет иметь приятным хрустящим вкусом и золотистой корочкой.

Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром в беконе опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

350 г фарша из куриного филе

1 яйцо

0,5 ч.л. соли

1/4 ч.л. сушеного чеснока

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черный перец

2 ст.л. манки

150 г сыра

5 слайсов бекона

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем яйцо, соль, сушеный чеснок, перец и манку.

2. Отлично вымешиваем и оставляем на 20 минут, чтобы манка разбухла.

3. Сыр нарезаем брусочками и насаживаем на деревянные шпажки.

4. Обертываем сыр фаршем, формируя котлетку. Сверху котлету оборачиваем беконом.

5. Перекладываем котлеты на шпажках на противень и выпекаем в духовке при температуре 190°20 – 25 минут.

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