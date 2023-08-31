Как приготовить куриный шашлык в духовке: получается очень сочным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Как приготовить куриный шашлык в духовке: получается очень сочным

Если за окном плохая погода, а вы запланировали пикник – его можно сделать прямо на кухне. Для этого вам понадобится обычная духовка, в которой получится очень вкусный и сочный шашлык. Главное – правильно замариновать мясо.

Идея приготовления сочного куриного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Запекается всего 15-20 минут.

Как приготовить куриный шашлык в духовке: получается очень сочным

Ингредиенты:

  • филе куриного бедра (без кости) – 700-800 г
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  • приправа – 2 ст.л.
  • соевый соус – 3 ст.л.
  • паприка – 2 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • цедра половины лимона
  • соль – щепотка
  • зелень
  • мед – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Как приготовить куриный шашлык в духовке: получается очень сочным

1. Нарезаем мясо на кусочки, складываем в емкость.

2. Добавляем все ингредиенты маринада. Перемешиваем и оставляем на 30 минут.

Как приготовить куриный шашлык в духовке: получается очень сочным

3. Разогреваем духовку до 200 градусов.

Как приготовить куриный шашлык в духовке: получается очень сочным

4. Нанизываем мясо на шпажки и выпекаем по 15-20 минут с каждой стороны (в процессе шпажки повернуть).

Как приготовить куриный шашлык в духовке: получается очень сочным

5. Готовый шашлык можно полить каплей свежего меда и посыпать зеленью.

6. Подаем с картофелем или рисом.

Как приготовить куриный шашлык в духовке: получается очень сочным

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