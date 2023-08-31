Если за окном плохая погода, а вы запланировали пикник – его можно сделать прямо на кухне. Для этого вам понадобится обычная духовка, в которой получится очень вкусный и сочный шашлык. Главное – правильно замариновать мясо.

Идея приготовления сочного куриного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Запекается всего 15-20 минут.

Ингредиенты:

филе куриного бедра (без кости) – 700-800 г

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приправа – 2 ст.л.

соевый соус – 3 ст.л.

паприка – 2 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

оливковое масло – 2 ст.л.

цедра половины лимона

соль – щепотка

зелень

мед – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарезаем мясо на кусочки, складываем в емкость.

2. Добавляем все ингредиенты маринада. Перемешиваем и оставляем на 30 минут.

3. Разогреваем духовку до 200 градусов.

4. Нанизываем мясо на шпажки и выпекаем по 15-20 минут с каждой стороны (в процессе шпажки повернуть).

5. Готовый шашлык можно полить каплей свежего меда и посыпать зеленью.

6. Подаем с картофелем или рисом.

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