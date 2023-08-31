Как приготовить куриный шашлык в духовке: получается очень сочным
Если за окном плохая погода, а вы запланировали пикник – его можно сделать прямо на кухне. Для этого вам понадобится обычная духовка, в которой получится очень вкусный и сочный шашлык. Главное – правильно замариновать мясо.
Идея приготовления сочного куриного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Запекается всего 15-20 минут.
Ингредиенты:
- филе куриного бедра (без кости) – 700-800 г
- приправа – 2 ст.л.
- соевый соус – 3 ст.л.
- паприка – 2 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- оливковое масло – 2 ст.л.
- цедра половины лимона
- соль – щепотка
- зелень
- мед – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарезаем мясо на кусочки, складываем в емкость.
2. Добавляем все ингредиенты маринада. Перемешиваем и оставляем на 30 минут.
3. Разогреваем духовку до 200 градусов.
4. Нанизываем мясо на шпажки и выпекаем по 15-20 минут с каждой стороны (в процессе шпажки повернуть).
5. Готовый шашлык можно полить каплей свежего меда и посыпать зеленью.
6. Подаем с картофелем или рисом.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: