Как приготовить кутю: три обязательных ингредиента

Друзья, у нас ведь совсем скоро Рождество. И пришло время готовить Кутю.

Поэтому этот рецепт вам точно пригодится.

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А вот мой семейный рецепт

Рождественская кутья (кутя):⁣

200 г пшеницы (перловки или спельты, 1 стакан объемом 250 мл)⁣

600 мл воды (2,4 стакана объемом 250 мл)⁣

30 г мака (2 ст. л.)⁣

50 г обжаренных грецких орехов (1,5-2 ст. л.)⁣

сухофрукты (по желанию)⁣

мед (по вкусу)⁣

соль (по вкусу)⁣

узвар из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня)⁣

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Приготовьте кутю:⁣

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Промойте крупу⁣

Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на 5 часов.⁣

Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте.⁣

Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.⁣

Приготовьте узвар:⁣

Залейте сухофрукты водой и проварите.⁣

Заправьте кутю узваром, медом, дроблеными орехами, а также по желанию сухофруктами.⁣

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И ещё немного интересного⁣

"Кутя" - в переводе с греческого, означает "вареная пшеница". Первую кутью готовили еще в Древней Греции и Риме - вареную кашу с фруктами подносили в знак поклонения умершим. Ученые утверждают, что такой обычай был известен также и в Византии - там это блюдо называлось kollyba. К нам же кутя попала от древних язычников.⠀⁣

В куте обязательны три основные ингредиента, и у каждого из них - особенное символическое значение.⠀⁣

Зерно - пшеница, ячмень, пшено или рис - символизирует плодородие, постоянность и круговорот жизни, то есть бессмертие.⁣

Мед (иногда его заменяют сахаром) - это сладость, удовольствие и блага вечной жизни.⁣

Мак - символ достатка и плодородия.⁣

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