Как приготовить кутю: три обязательных ингредиента
Друзья, у нас ведь совсем скоро Рождество. И пришло время готовить Кутю.
Поэтому этот рецепт вам точно пригодится.
А вот мой семейный рецепт
Рождественская кутья (кутя):
200 г пшеницы (перловки или спельты, 1 стакан объемом 250 мл)
600 мл воды (2,4 стакана объемом 250 мл)
30 г мака (2 ст. л.)
50 г обжаренных грецких орехов (1,5-2 ст. л.)
сухофрукты (по желанию)
мед (по вкусу)
соль (по вкусу)
узвар из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня)
Приготовьте кутю:
Промойте крупу
Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на 5 часов.
Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте.
Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.
Приготовьте узвар:
Залейте сухофрукты водой и проварите.
Заправьте кутю узваром, медом, дроблеными орехами, а также по желанию сухофруктами.
И ещё немного интересного
"Кутя" - в переводе с греческого, означает "вареная пшеница". Первую кутью готовили еще в Древней Греции и Риме - вареную кашу с фруктами подносили в знак поклонения умершим. Ученые утверждают, что такой обычай был известен также и в Византии - там это блюдо называлось kollyba. К нам же кутя попала от древних язычников.⠀
В куте обязательны три основные ингредиента, и у каждого из них - особенное символическое значение.⠀
Зерно - пшеница, ячмень, пшено или рис - символизирует плодородие, постоянность и круговорот жизни, то есть бессмертие.
Мед (иногда его заменяют сахаром) - это сладость, удовольствие и блага вечной жизни.
Мак - символ достатка и плодородия.
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