Квашеные помидоры – это оригинальная и вкусная закуска. В отличие от маринованных они получаются более сочные, упругие и имеют неповторимый газированный вкус.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт квашеных помидоров с чесноком быстрого приготовления, которые можно есть уже через 5-7 дней. Они долго хранятся и не трескаются.

Ингредиенты:

помидоры

листья хрена

зонтики укропа или семян

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листья смородины, малины и вишни 9можно добавить для аромата)

чеснок – 10-12 зубчиков

перец горошек – 1,5 ч. л.

сухая горчица

Рассол:

вода – 1 л

сахар – 1 ст. л.

соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить все ингредиенты для приготовления: чеснок очистить, помидоры и всю необходимую зелень помыть.

2. На дно банки или просто в небольшое ведро выложить половину чеснока, перец горошек, листья хрена, зонтики укропа или семян.

3. Далее выложить помидоры. Между слоями по желанию можно выложить листья смородины, малины и вишни.

4. Когда выложили все помидоры, сверху также положить зелень и высыпать оставшийся чеснок.

5. Для приготовления рассола нужно в холодной воде смешать соль и сахар. Наполнить жидкостью тару. Добавить сверху горчицу – это нужно для того, чтобы не образовывалась плесень.

6. Сверху на помидоры установить что-нибудь тяжелое и оставить в таком виде на 5 дней при комнатной температуре. После этого накрыть тару с крышкой помидорами и хранить в холодном месте.

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