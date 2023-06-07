Как приготовить квашенные помидоры с чесноком: долго хранятся и не трескаются
Квашеные помидоры – это оригинальная и вкусная закуска. В отличие от маринованных они получаются более сочные, упругие и имеют неповторимый газированный вкус.
Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт квашеных помидоров с чесноком быстрого приготовления, которые можно есть уже через 5-7 дней. Они долго хранятся и не трескаются.
Ингредиенты:
- помидоры
- листья хрена
- зонтики укропа или семян
- листья смородины, малины и вишни 9можно добавить для аромата)
- чеснок – 10-12 зубчиков
- перец горошек – 1,5 ч. л.
- сухая горчица
Рассол:
- вода – 1 л
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить все ингредиенты для приготовления: чеснок очистить, помидоры и всю необходимую зелень помыть.
2. На дно банки или просто в небольшое ведро выложить половину чеснока, перец горошек, листья хрена, зонтики укропа или семян.
3. Далее выложить помидоры. Между слоями по желанию можно выложить листья смородины, малины и вишни.
4. Когда выложили все помидоры, сверху также положить зелень и высыпать оставшийся чеснок.
5. Для приготовления рассола нужно в холодной воде смешать соль и сахар. Наполнить жидкостью тару. Добавить сверху горчицу – это нужно для того, чтобы не образовывалась плесень.
6. Сверху на помидоры установить что-нибудь тяжелое и оставить в таком виде на 5 дней при комнатной температуре. После этого накрыть тару с крышкой помидорами и хранить в холодном месте.
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