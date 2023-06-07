Как приготовить квашенные помидоры с чесноком: долго хранятся и не трескаются

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить квашенные помидоры с чесноком: долго хранятся и не трескаются

Квашеные помидоры – это оригинальная и вкусная закуска. В отличие от маринованных они получаются более сочные, упругие и имеют неповторимый газированный вкус.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт квашеных помидоров с чесноком быстрого приготовления, которые можно есть уже через 5-7 дней. Они долго хранятся и не трескаются.

Рецепт квашеных помидоров быстрого приготовления

Ингредиенты:

  • помидоры
  • листья хрена
  • зонтики укропа или семян
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  • листья смородины, малины и вишни 9можно добавить для аромата)
  • чеснок – 10-12 зубчиков
  • перец горошек – 1,5 ч. л.
  • сухая горчица

Рассол:

  • вода – 1 л
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить все ингредиенты для приготовления: чеснок очистить, помидоры и всю необходимую зелень помыть.

Помидоры

2. На дно банки или просто в небольшое ведро выложить половину чеснока, перец горошек, листья хрена, зонтики укропа или семян.

3. Далее выложить помидоры. Между слоями по желанию можно выложить листья смородины, малины и вишни.

Домашние квашеные помидоры с чесноком

4. Когда выложили все помидоры, сверху также положить зелень и высыпать оставшийся чеснок.

5. Для приготовления рассола нужно в холодной воде смешать соль и сахар. Наполнить жидкостью тару. Добавить сверху горчицу – это нужно для того, чтобы не образовывалась плесень.

Газированные квашеные помидоры

6. Сверху на помидоры установить что-нибудь тяжелое и оставить в таком виде на 5 дней при комнатной температуре. После этого накрыть тару с крышкой помидорами и хранить в холодном месте.

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