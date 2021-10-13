Как приготовить лимончелло в домашних условиях: фудблогер раскрывает секреты

Лимончелло – лимонный итальянский ликер, который по вкусу настоящим гурманам. Такой напиток подают во многих заведениях во всем мире. Он точно согреет в прохладную погоду и придаст витаминов. Кисловато-сладковатый вкус, приятный цвет и тонкий аромат – все это не оставляет равнодушными многих людей. Также напиток очень легко приготовить в домашних условиях, чем точно можно удивить гостей на любом застолье.

Фудблогер smachna_italia поделилась рецептом лимончелло на своей странице в Instagram. Идею женщина привезла просто из Италии.

Ингредиенты:

большие лимоны – 10 шт

спирт 95% – 1 л

вода – 1 л

сахар – 600 г

Способ приготовления:

Лимоны помыть Срезать кожуру так, чтобы не задеть белую часть. Положить в большую банку и залить спиртом. Герметично закрыть и поставить в темное место на 3-4 дня. Приготовить сахарный сироп: сахар залить водой, довести до кипения. Добавить к лимонам. Полностью охладить. Разлить в бутылки, снова герметично закрыть и оставить на 30-40 дней. Подавать охлажденным.

Также очень вкусной является выпечка из лимонов. Кроме ликера, фудблогер smachna_italia поделилась рецептом изысканного лимонного пирога, который станет прекрасным дополнением для праздничного стола. Идея опубликована на странице в Instagram.

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Ингредиенты:

яйца – 4-5 шт

сгущенное молоко – 1 банка

лимоны – 4 шт

слоеное тесто

сахар – 2-3 ст.л

Способ приготовления:

Белки отделить от желтков и поставить в холодильник. Желтки взбить со сгущенным молоком и добавить сок четырех лимонов. Слоеное тесто выложить в круглую невысокую форму. Сделать вилкой проколы и выпекать при температуре 180 градусов 10 минут. Вынуть и охладить. Рукой прижать дно слоеного теста и вылить крем. Взбить белок до пышной пены с сахарной пудрой. Выложить равномерно на поверхность крема. Посыпать сверху сахаром. Выпекать до светло-коричневого цвета. Уже охлажденный пирог поставить в холодильник, чтобы все вкусы соединились.

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