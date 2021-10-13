Как приготовить лимончелло в домашних условиях: фудблогер раскрывает секреты
Лимончелло – лимонный итальянский ликер, который по вкусу настоящим гурманам. Такой напиток подают во многих заведениях во всем мире. Он точно согреет в прохладную погоду и придаст витаминов. Кисловато-сладковатый вкус, приятный цвет и тонкий аромат – все это не оставляет равнодушными многих людей. Также напиток очень легко приготовить в домашних условиях, чем точно можно удивить гостей на любом застолье.
Фудблогер smachna_italia поделилась рецептом лимончелло на своей странице в Instagram. Идею женщина привезла просто из Италии.
Ингредиенты:
большие лимоны – 10 шт
спирт 95% – 1 л
вода – 1 л
сахар – 600 г
Способ приготовления:
Лимоны помыть
Срезать кожуру так, чтобы не задеть белую часть.
Положить в большую банку и залить спиртом.
Герметично закрыть и поставить в темное место на 3-4 дня.
Приготовить сахарный сироп: сахар залить водой, довести до кипения.
Добавить к лимонам.
Полностью охладить.
Разлить в бутылки, снова герметично закрыть и оставить на 30-40 дней.
Подавать охлажденным.
Также очень вкусной является выпечка из лимонов. Кроме ликера, фудблогер smachna_italia поделилась рецептом изысканного лимонного пирога, который станет прекрасным дополнением для праздничного стола. Идея опубликована на странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 4-5 шт
сгущенное молоко – 1 банка
лимоны – 4 шт
слоеное тесто
сахар – 2-3 ст.л
Способ приготовления:
Белки отделить от желтков и поставить в холодильник.
Желтки взбить со сгущенным молоком и добавить сок четырех лимонов.
Слоеное тесто выложить в круглую невысокую форму.
Сделать вилкой проколы и выпекать при температуре 180 градусов 10 минут.
Вынуть и охладить.
Рукой прижать дно слоеного теста и вылить крем.
Взбить белок до пышной пены с сахарной пудрой.
Выложить равномерно на поверхность крема.
Посыпать сверху сахаром.
Выпекать до светло-коричневого цвета.
Уже охлажденный пирог поставить в холодильник, чтобы все вкусы соединились.
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