Как приготовить лимончелло в домашних условиях: фудблогер раскрывает секреты

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,8 т.
Как приготовить лимончелло в домашних условиях: фудблогер раскрывает секреты

Лимончелло – лимонный итальянский ликер, который по вкусу настоящим гурманам. Такой напиток подают во многих заведениях во всем мире. Он точно согреет в прохладную погоду и придаст витаминов. Кисловато-сладковатый вкус, приятный цвет и тонкий аромат – все это не оставляет равнодушными многих людей. Также напиток очень легко приготовить в домашних условиях, чем точно можно удивить гостей на любом застолье.

Фудблогер smachna_italia поделилась рецептом лимончелло на своей странице в Instagram. Идею женщина привезла просто из Италии.

Лимончелло – ликер на основе лимонов

Ингредиенты:

  • большие лимоны – 10 шт

  • спирт 95% – 1 л

  • вода – 1 л

  • сахар – 600 г

Способ приготовления:

  1. Лимоны помыть

  2. Срезать кожуру так, чтобы не задеть белую часть.

  3. Положить в большую банку и залить спиртом.

  4. Герметично закрыть и поставить в темное место на 3-4 дня.

  5. Приготовить сахарный сироп: сахар залить водой, довести до кипения.

  6. Добавить к лимонам.

  7. Полностью охладить.

  8. Разлить в бутылки, снова герметично закрыть и оставить на 30-40 дней.

  9. Подавать охлажденным.

Также очень вкусной является выпечка из лимонов. Кроме ликера, фудблогер smachna_italia поделилась рецептом изысканного лимонного пирога, который станет прекрасным дополнением для праздничного стола. Идея опубликована на странице в Instagram.

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лимонный пирог

Ингредиенты:

  • яйца – 4-5 шт

  • сгущенное молоко – 1 банка

  • лимоны – 4 шт

  • слоеное тесто

  • сахар – 2-3 ст.л

Способ приготовления:

  1. Белки отделить от желтков и поставить в холодильник.

  2. Желтки взбить со сгущенным молоком и добавить сок четырех лимонов.

  3. Слоеное тесто выложить в круглую невысокую форму.

  4. Сделать вилкой проколы и выпекать при температуре 180 градусов 10 минут.

  5. Вынуть и охладить.

  6. Рукой прижать дно слоеного теста и вылить крем.

  7. Взбить белок до пышной пены с сахарной пудрой.

  8. Выложить равномерно на поверхность крема.

  9. Посыпать сверху сахаром.

  10. Выпекать до светло-коричневого цвета.

  11. Уже охлажденный пирог поставить в холодильник, чтобы все вкусы соединились.

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