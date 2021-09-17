Как приготовить лучшее тесто для пиццы: повар поделился секретами

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как сделать идеальное тесто для пиццы дома

Пицца – блюдо, которое любят все без исключения, ведь существует так много разных его вариаций, что каждый точно найдет среди всех то, которое больше всего ему подойдет. Кто любит мясо – с легкостью приготовит мясную, любители морепродуктов также смогут себя порадовать и даже для вегетарианцев это блюдо будет особенно вкусным, тем более осенью, когда там много сезонных овощей, которые станут ее основой.

Украинский кулинар – Сергей Журенко поделился секретами и рецептом самого лучшего и удачного теста для пиццы, которые является самым основным во всем блюде.

Ингредиенты для теста для пиццы

Тесто для выпечки

  • Мука пшеничная высшего сорта –

    2 стакана

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  • Дрожжи "быстрые" –

    5 г

  • Соль –

    1/3 ч. л.

  • Сахар –

    2 ч. л.

  • Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Просейте хорошо муку.

  2. Добавьте сухие "быстрые" дрожжи, а также 1/3 ч. л. мелкой соли "экстра" и 2 ч. л. сахара, перемешайте.

  3. В стакан влейте обычную воду и хорошо нагрейте.

  4. В горячую воду влейте оливковое масло, хорошо перемешайте и влейте в смесь еще воду.

  5. Начинайте вымешивать тесто руками, немного добавляйте муку, скатайте в шар, переложите в большую миску и накройте полотенцем и оставьте в теплом месте – на 50 минут.

  6. Пocлe тoгo, кaк тecтo пoднимeтcя, пoдмecите eгo и pacтяните. Лучшe pacкaтывaть нe cкaлкoй, a pacтянуть pукaми нa пpoтивeнь.

  7. Смажьте фopму для пиццы oливкoвым мacлoм и pacтяните нa нee тecтo. Важно, что кpaя нужно пoджaть вo внутpь, чтoбы пoлучилcя бopтик.

  8. Готовое тесто нaкoлите вилкoй и можно выпекать с любой начинкой.

Идеальное тонкое тесто для пиццы

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