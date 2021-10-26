Как приготовить макароны без плиты и кипятка: нестандартный метод

Традиционное приготовление макарон – абсолютно банальный и элементарный процесс. Но существует еще более простая идея, как сделать вкусным этот продукт. Не понадобится ни плита, ни кипяток, а времени на другие дела останется в разы больше.

Необычным лайфхаком поделилась блоггер lilsipper_official в TikTok.

Для блюда не нужно ничего ставить на плиту, кипятить или жарить. Девушка просто берет миску с холодной водой и заливает сырые макароны. Единственный нюанс в том, что изделия должны быть безглютеновыми – они просто набухнут и, таким образом, будут готовы.

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Продукт следует оставить в воде на 2-3 часа. Но лучше на всю ночь поставить в холодильник. Добавить специи уже после того, как блюдо будет готово. Блогер отмечает, что приготовление макарон таким образом значительно сэкономит время, ведь за ними не нужно следить или помешивать. Также это очень хороший вариант для походов, когда нет доступа к любому источнику огня.

Если макароны уже приготовлены, но очень быстро нужно сделать из них вкусное полноценное блюдо для праздничного стола, идеально подойдет простой соус. Идея от mamuncya опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

Лук

Помидоры

Сметана

Специи

Чеснок

Макароны

Способ приготовления:

Лук нарезать кубиками, обжарить. Помидоры тоже порезать и добавить в сковородку. Приправить солью и перцем. Добавить сметану, но не доводить до кипения. Чеснок, а также зеленый лук. Добавить уже приготовленные макароны и все тщательно перемешать.

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