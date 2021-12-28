Как приготовить мандариновый зефир без выпечки: рецепт десерта, который просто тает во рту

Кто не любит воздушный, нежный и ароматный зефир, который просто тает во рту? Зимой такие десерты по-особому выглядят и придают все больше атмосферы в праздник. Именно таким является мандариновый зефир, который покоряет нежнейшей текстурой и невероятным вкусом.

Рецептом мандаринового зефира поделилась фудблогер yummy_pp_lera. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для сиропа:

мандариновое пюре – 75 г (5 мандаринов)

сахар – 140 г

вода – 50 мл

агар-агар – 5 г

оранжевый краситель (по желанию)

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Для меренги:

яичный белок – 35 г

сахар – 35 г

лимонная кислота – щепотка

Для посыпки:

крахмал кукурузный – 5 г

сахарная пудра – 10 г

Способ приготовления:

1. Достать мякоть из мандаринов и взбить ее в блендере. После – варить до загустения.

2. К полученной массе добавить сахар, воду, агар-агар и краситель. На среднем огне довести до кипения. Убавить огонь и, помешивая, держать на плите еще 4-5 минут.

3. На этом этапе приготовить меренгу. К яичному белку добавить лимонную кислоту и взбить миксером до появления пены.

4. Постепенно насыпать сахар и взбить до плотных пиков.

5. Не переставая взбивать, постепенно налить сироп и взбивать до загустения.

6. С помощью кондитерского мешка отсадите половинки зефира на пергамент. Оставить при комнатной температуре на несколько часов или ночью.

7. Сформировать зефир. Соединить две половинки зефира и посыпать смесью из сахарной пудры и крахмала.

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