Как приготовить мандариновый зефир без выпечки: рецепт десерта, который просто тает во рту
Кто не любит воздушный, нежный и ароматный зефир, который просто тает во рту? Зимой такие десерты по-особому выглядят и придают все больше атмосферы в праздник. Именно таким является мандариновый зефир, который покоряет нежнейшей текстурой и невероятным вкусом.
Рецептом мандаринового зефира поделилась фудблогер yummy_pp_lera. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Для сиропа:
мандариновое пюре – 75 г (5 мандаринов)
сахар – 140 г
вода – 50 мл
агар-агар – 5 г
оранжевый краситель (по желанию)
Для меренги:
яичный белок – 35 г
сахар – 35 г
лимонная кислота – щепотка
Для посыпки:
крахмал кукурузный – 5 г
сахарная пудра – 10 г
Способ приготовления:
1. Достать мякоть из мандаринов и взбить ее в блендере. После – варить до загустения.
2. К полученной массе добавить сахар, воду, агар-агар и краситель. На среднем огне довести до кипения. Убавить огонь и, помешивая, держать на плите еще 4-5 минут.
3. На этом этапе приготовить меренгу. К яичному белку добавить лимонную кислоту и взбить миксером до появления пены.
4. Постепенно насыпать сахар и взбить до плотных пиков.
5. Не переставая взбивать, постепенно налить сироп и взбивать до загустения.
6. С помощью кондитерского мешка отсадите половинки зефира на пергамент. Оставить при комнатной температуре на несколько часов или ночью.
7. Сформировать зефир. Соединить две половинки зефира и посыпать смесью из сахарной пудры и крахмала.
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