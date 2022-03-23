Вместо оливье: вкусный салат с грибами и мясом для сытного ужина
Машеровский салат по способу приготовления очень похож с оливье. Основными ингредиентами блюда являются куриное филе, маринованные грибы и огурцы, которые в сочетании с жареным луком и морковью придают салату интересную пикантную нотку.
Рецептом машеровского салата поделилась фудблогер Оксана Пашко на своем Youtube-канале, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
маринованные грибы – 350 г
куриное филе – 300 г
яйца отварные – 3 шт.
лук – 2 шт.
морковь – 2 шт.
огурец соленый – 2 шт.
майонез – 2 ст. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Промыть и просушить филе. Посыпать солью и приправой карри. Обжарить филе по 2 минуты с каждой стороны.
2. Налить на сковороду 0,5 ст. кипятка, накрыть крышкой и тушить филе примерно 15 минут.
3. Готовое филе порезать кубиками.
4. Нарезать лук кубиками и обжарить до золотистости.
5. Порезать морковь кубиками и обжарить до мягкости.
6. Огурцы порезать кубиками.
7. Порезать грибы.
8. Нарезать яйца кубиками.
9. Соединить все ингредиенты, заправить салат майонезом. Посолить и поперчить.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: