Машеровский салат по способу приготовления очень похож с оливье. Основными ингредиентами блюда являются куриное филе, маринованные грибы и огурцы, которые в сочетании с жареным луком и морковью придают салату интересную пикантную нотку.

Рецептом машеровского салата поделилась фудблогер Оксана Пашко на своем Youtube-канале, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

маринованные грибы – 350 г

куриное филе – 300 г

яйца отварные – 3 шт.

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лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

огурец соленый – 2 шт.

майонез – 2 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Промыть и просушить филе. Посыпать солью и приправой карри. Обжарить филе по 2 минуты с каждой стороны.

2. Налить на сковороду 0,5 ст. кипятка, накрыть крышкой и тушить филе примерно 15 минут.

3. Готовое филе порезать кубиками.

4. Нарезать лук кубиками и обжарить до золотистости.

5. Порезать морковь кубиками и обжарить до мягкости.

6. Огурцы порезать кубиками.

7. Порезать грибы.

8. Нарезать яйца кубиками.

9. Соединить все ингредиенты, заправить салат майонезом. Посолить и поперчить.

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