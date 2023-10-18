Как приготовить "Мимозу" по-новому: добавьте один ингредиент для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
96
Как приготовить 'Мимозу' по-новому: добавьте один ингредиент для лучшего вкуса

"Мимоза" – очень сытный салат с овощами и тунцом. Ингредиенты нужно просто измельчить и выложить слоями. А для того, чтобы вкус был нежным и сочным, очень удачной идеей будет добавить плавленый сыр.

Идея приготовления салата "Мимоза" с плавленым сырком опубликована на странице фудблогера с ником top_havchik_ в Instagram. Для того, чтобы все вкусы просочились, нужно оставить салат в холодильнике на час.

Как приготовить ''Мимозу'' по-новому: добавьте один ингредиент для лучшего вкуса

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт
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  • морковь – 2 шт
  • тунец в славном соке – 1 банка
  • плавленый сырок – 2 шт
  • яйца – 2 шт
  • лук – 1/2шт
  • майонез

Способ приготовления:

Как приготовить ''Мимозу'' по-новому: добавьте один ингредиент для лучшего вкуса

1. Картошку и морковь отварить в мундире примерно 20 минут.

2. Очистить от кожуры, натереть на большой терке.

Как приготовить ''Мимозу'' по-новому: добавьте один ингредиент для лучшего вкуса

3. Яйца отварить в крутую.

4. Очистить и натереть на мелкой терке.

Как приготовить ''Мимозу'' по-новому: добавьте один ингредиент для лучшего вкуса

5. Лук порезать кубиками. Плавленый сырок натереть на мелкую терку.

6. Выложить ингредиенты слоями в форму или любую другую посуду:

Как приготовить ''Мимозу'' по-новому: добавьте один ингредиент для лучшего вкуса
  • 1 – картофель
  • 2 – майонез
  • 3 – тунеть
  • 4 – лук
  • 5 — морковь
Как приготовить ''Мимозу'' по-новому: добавьте один ингредиент для лучшего вкуса
  • 6 – майонез
  • 7 – плавленый сыр
  • 8– майонез
  • 9– яйца
Как приготовить ''Мимозу'' по-новому: добавьте один ингредиент для лучшего вкуса

7. Ставим салат в холодильник на 1 час.

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