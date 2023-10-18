Как приготовить "Мимозу" по-новому: добавьте один ингредиент для лучшего вкуса
"Мимоза" – очень сытный салат с овощами и тунцом. Ингредиенты нужно просто измельчить и выложить слоями. А для того, чтобы вкус был нежным и сочным, очень удачной идеей будет добавить плавленый сыр.
Идея приготовления салата "Мимоза" с плавленым сырком опубликована на странице фудблогера с ником top_havchik_ в Instagram. Для того, чтобы все вкусы просочились, нужно оставить салат в холодильнике на час.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт
- морковь – 2 шт
- тунец в славном соке – 1 банка
- плавленый сырок – 2 шт
- яйца – 2 шт
- лук – 1/2шт
- майонез
Способ приготовления:
1. Картошку и морковь отварить в мундире примерно 20 минут.
2. Очистить от кожуры, натереть на большой терке.
3. Яйца отварить в крутую.
4. Очистить и натереть на мелкой терке.
5. Лук порезать кубиками. Плавленый сырок натереть на мелкую терку.
6. Выложить ингредиенты слоями в форму или любую другую посуду:
- 1 – картофель
- 2 – майонез
- 3 – тунеть
- 4 – лук
- 5 — морковь
- 6 – майонез
- 7 – плавленый сыр
- 8– майонез
- 9– яйца
7. Ставим салат в холодильник на 1 час.
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