"Мимоза" – очень сытный салат с овощами и тунцом. Ингредиенты нужно просто измельчить и выложить слоями. А для того, чтобы вкус был нежным и сочным, очень удачной идеей будет добавить плавленый сыр.

Идея приготовления салата "Мимоза" с плавленым сырком опубликована на странице фудблогера с ником top_havchik_ в Instagram. Для того, чтобы все вкусы просочились, нужно оставить салат в холодильнике на час.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт

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морковь – 2 шт

тунец в славном соке – 1 банка

плавленый сырок – 2 шт

яйца – 2 шт

лук – 1/2шт

майонез

Способ приготовления:

1. Картошку и морковь отварить в мундире примерно 20 минут.

2. Очистить от кожуры, натереть на большой терке.

3. Яйца отварить в крутую.

4. Очистить и натереть на мелкой терке.

5. Лук порезать кубиками. Плавленый сырок натереть на мелкую терку.

6. Выложить ингредиенты слоями в форму или любую другую посуду:

1 – картофель

2 – майонез

3 – тунеть

4 – лук

5 — морковь

6 – майонез

7 – плавленый сыр

8– майонез

9– яйца

7. Ставим салат в холодильник на 1 час.

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