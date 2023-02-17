Минтай – очень полезная и сытная рыба. Поэтому лучше ее готовить именно в духовке. Для того, чтобы продукт был сочным, нужно добавить овощи. Также очень важно накрыть форму фольгой.

Идея приготовления минтая с овощами опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.

Ингредиенты:

минтай – 2 шт

соль и перец к рыбе – по вкусу

лук – 2 шт

морковь – 2 шт

болгарский перец – 1 шт

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масло для жарки

томатный соус – 5 ст.л.

соль в соус – 0,5 ч.л.

сахар в соус – 0,5 ч.л.

перец душистый – 5 шт

вода – 100 мл

Способ приготовления:

1. Рыбу чистим и режем порционными кусочками, солим и перчим.

2. Обваливаем в муке и жарим до легкой золотистой корки.

3. Лук режем четверть кольцами, жарим до прозрачности.

4. Морковь режем соломкой, добавляем к луку, жарим 5-6 минут.

5. Болгарский перец чистим и режем соломкой, жарим 5 минут.

6. К овощам добавляем томатный соус, соль, сахар, душистый перец, тушим еще несколько минут.

7. В форму для выпекания выкладываем слоями овощи, рыбу, снова овощи и так слой за слоем.

8. Накрываем фольгой, ставим в духовку 180 градусов на 30 минут.

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