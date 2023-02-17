Как приготовить минтай, чтобы он был сочным и нежирным: запекается в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Как приготовить минтай, чтобы он был сочным и нежирным: запекается в духовке

Минтай – очень полезная и сытная рыба. Поэтому лучше ее готовить именно в духовке. Для того, чтобы продукт был сочным, нужно добавить овощи. Также очень важно накрыть форму фольгой.

Идея приготовления минтая с овощами опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.

Как приготовить минтай, чтобы он был сочным и нежирным: запекается в духовке

Ингредиенты:

  • минтай – 2 шт
  • соль и перец к рыбе – по вкусу
  • лук – 2 шт
  • морковь – 2 шт
  • болгарский перец – 1 шт
Видео дня
  • масло для жарки
  • томатный соус – 5 ст.л.
  • соль в соус – 0,5 ч.л.
  • сахар в соус – 0,5 ч.л.
  • перец душистый – 5 шт
  • вода – 100 мл

Способ приготовления:

Как приготовить минтай, чтобы он был сочным и нежирным: запекается в духовке

1. Рыбу чистим и режем порционными кусочками, солим и перчим.

2. Обваливаем в муке и жарим до легкой золотистой корки.

Как приготовить минтай, чтобы он был сочным и нежирным: запекается в духовке

3. Лук режем четверть кольцами, жарим до прозрачности.

4. Морковь режем соломкой, добавляем к луку, жарим 5-6 минут.

Как приготовить минтай, чтобы он был сочным и нежирным: запекается в духовке

5. Болгарский перец чистим и режем соломкой, жарим 5 минут.

Как приготовить минтай, чтобы он был сочным и нежирным: запекается в духовке

6. К овощам добавляем томатный соус, соль, сахар, душистый перец, тушим еще несколько минут.

Как приготовить минтай, чтобы он был сочным и нежирным: запекается в духовке

7. В форму для выпекания выкладываем слоями овощи, рыбу, снова овощи и так слой за слоем.

Как приготовить минтай, чтобы он был сочным и нежирным: запекается в духовке

8. Накрываем фольгой, ставим в духовку 180 градусов на 30 минут.

Как приготовить минтай, чтобы он был сочным и нежирным: запекается в духовке

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты