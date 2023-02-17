Как приготовить минтай, чтобы он был сочным и нежирным: запекается в духовке
Минтай – очень полезная и сытная рыба. Поэтому лучше ее готовить именно в духовке. Для того, чтобы продукт был сочным, нужно добавить овощи. Также очень важно накрыть форму фольгой.
Идея приготовления минтая с овощами опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.
Ингредиенты:
- минтай – 2 шт
- соль и перец к рыбе – по вкусу
- лук – 2 шт
- морковь – 2 шт
- болгарский перец – 1 шт
- масло для жарки
- томатный соус – 5 ст.л.
- соль в соус – 0,5 ч.л.
- сахар в соус – 0,5 ч.л.
- перец душистый – 5 шт
- вода – 100 мл
Способ приготовления:
1. Рыбу чистим и режем порционными кусочками, солим и перчим.
2. Обваливаем в муке и жарим до легкой золотистой корки.
3. Лук режем четверть кольцами, жарим до прозрачности.
4. Морковь режем соломкой, добавляем к луку, жарим 5-6 минут.
5. Болгарский перец чистим и режем соломкой, жарим 5 минут.
6. К овощам добавляем томатный соус, соль, сахар, душистый перец, тушим еще несколько минут.
7. В форму для выпекания выкладываем слоями овощи, рыбу, снова овощи и так слой за слоем.
8. Накрываем фольгой, ставим в духовку 180 градусов на 30 минут.
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