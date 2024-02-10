Как приготовить "Муравейник" так, чтобы он был хрустящий и не слишком сладкий: рецепт
Торт "Муравейник" знаком всем. Для кого это любимый торт, а кто считает его слишком сладким и с непонятной консистенцией. Сегодня же мы расскажем о рецепте "Муравейника", согласно которому, торт получится в меру сладким и не будет содержать непонятных комочков.
Рецептом "Муравейника" в Instagram поделилась фудблогер Валентина Кущ. Этот рецепт максимально прост, а торт выходит идеальным.
Ингредиенты на форму, диаметром 23 см
- Мука – 230 гр
- Сметана – 100 гр
- Масло сливочное – 100 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Сгущенка – 200 гр
- Крем-творог – 100 гр
- Орешки, мак или черный шоколад для декора
Способ приготовления
1.Холодное масло нарезаем кубиками, добавляем к нему муку, сметану и разрыхлитель.
2. Замешиваем тесто. Сначала это будет трудно сделать, но в результате тесто должно получиться эластичным и мягким.
3. Разделяем тесто на две части, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в морозильник на 40 минут.
4. Пока тесто охлаждается, делаем крем. Для этого смешиваем сгущенку и крем-сыр.
5. Кусочки замороженного теста натираем на мелкой терке.
6. Выкладываем тертое тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при 180 градусах до румяности. При выпекании несколько раз перемешиваем тесто.
7. Достаем, даем немного остыть и измельчаем руками, после чего добавляем к крему.
8. Выкладываем в форму, утрамбовываем, украшаем и оставляем на один час для стабилизации.
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