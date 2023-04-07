Печень – это очень специфический продукт, который имеет горький привкус и плотную текстуру. Поэтому ее нужно правильно готовить, а именно – предварительно замариновать и в процессе не пережарить, чтобы не была твердой.

Фудблогер Мария Штефан (mashe.nka_94) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареной куриной печени с луком и сметаной, которая получается очень мягкая и готовится всего 10 минут.

Ингредиенты:

печень куриная

молоко

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лук

специи

зелень

сметана

Способ приготовления:

1. Печень очистить от прожилок и порезать на куски. Переложить в глубокую миску.

2. Залить печень молоком и оставить так на время, лучше на несколько часов или на ночь.

3. После того, как печень хорошо замариновалась, нужно порезать лук полукольцами. Слегка обжарить ее на сухой сковороде до золотистости.

4. Налить на сковороду немного воды и положить печень. Добавить специи и сметану. Тушить под крышкой 10 минут.

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