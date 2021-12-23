Как приготовить мясные гнезда с грибами под сыром: беспроигрышное горячее блюдо на праздник

Без горячих мясных блюд так же, как и без салатов, не обходится ни один праздничный стол. Такие мясные гнезда – это замечательное, а главное, небанальное сочетание ингредиентов и вкуса. А также настоящий выход для тех, кто не знает, как подать мясо и грибы.

Рецептом мясных гнезд с грибами под сыром поделилась фудблогер vitalina.mach. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 600 г

яйца – 1 шт

лук – 1 шт

сметана – 2 ст. л.

грибы – 400 г

сыр твердый – 150 г

мука – 3 ст. л.

панировочные сухари

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Фарш посолить, поперчить, добавить яйцо и перемешать.

2. Добавить муку и перемешать.

3. Параллельно порезать и обжарить грибы.

4. Как только из них испарится излишняя влага, добавить сметану.

5. Сформировать из фарша гнезда и обвалять их в панировочных сухарях.

6. Выложить грибную начинку.

7. Переложить гнезда на противень и закрепить в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

8. Посыпать сыром и запекать еще 20 минут.

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