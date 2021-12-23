Как приготовить мясные гнезда с грибами под сыром: беспроигрышное горячее блюдо на праздник
Без горячих мясных блюд так же, как и без салатов, не обходится ни один праздничный стол. Такие мясные гнезда – это замечательное, а главное, небанальное сочетание ингредиентов и вкуса. А также настоящий выход для тех, кто не знает, как подать мясо и грибы.
Рецептом мясных гнезд с грибами под сыром поделилась фудблогер vitalina.mach. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
фарш – 600 г
яйца – 1 шт
лук – 1 шт
сметана – 2 ст. л.
грибы – 400 г
сыр твердый – 150 г
мука – 3 ст. л.
панировочные сухари
соль, перец
Способ приготовления:
1. Фарш посолить, поперчить, добавить яйцо и перемешать.
2. Добавить муку и перемешать.
3. Параллельно порезать и обжарить грибы.
4. Как только из них испарится излишняя влага, добавить сметану.
5. Сформировать из фарша гнезда и обвалять их в панировочных сухарях.
6. Выложить грибную начинку.
7. Переложить гнезда на противень и закрепить в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
8. Посыпать сыром и запекать еще 20 минут.
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