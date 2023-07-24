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Как приготовить начос за 10 минут: хрустящий снек на перекус
Начос – это популярная мексиканская закуска, которую можно подавать на праздничный стол, есть за просмотром фильма или просто на перекус. Чипсы обычно готовят из лаваша или тортильи, дополняют пикантными специями и подают с соусом.
Фудблогер Екатерина с ником kate.deliciouss на своей странице в Instagram поделилась рецептом начос с сыром и специями.
Ингредиенты:
- тортилья
- масло растительное
- чеснок сухой
- паприка
- пармезан
Способ приготовления:
1. Тортильи выложить на противень и хорошо смазать маслом.
2. Посыпать равномерно специями: чесноком и паприкой.
3. Натереть сыр и посыпать им тортильи.
4. Запекать при температуре 180 градусов от 5 минут.
5. Запеченные тортильи достать, разрезать и подавать к столу. Приятного аппетита!
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