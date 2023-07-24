Начос – это популярная мексиканская закуска, которую можно подавать на праздничный стол, есть за просмотром фильма или просто на перекус. Чипсы обычно готовят из лаваша или тортильи, дополняют пикантными специями и подают с соусом.

Фудблогер Екатерина с ником kate.deliciouss на своей странице в Instagram поделилась рецептом начос с сыром и специями.

Ингредиенты:

тортилья

масло растительное

чеснок сухой

паприка

пармезан

Способ приготовления:

1. Тортильи выложить на противень и хорошо смазать маслом.

Видео дня

2. Посыпать равномерно специями: чесноком и паприкой.

3. Натереть сыр и посыпать им тортильи.

4. Запекать при температуре 180 градусов от 5 минут.

5. Запеченные тортильи достать, разрезать и подавать к столу. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: