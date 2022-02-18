Как приготовить наггетсы в сырной панировке на сковороде: популярный фастфуд дома

Куриные наггетсы – это один из самых популярных фастфудов по всему миру. Чтобы повторить популярное блюдо у себя на кухне, достаточно иметь несколько простых ингредиентов и сковороду. Наггетсы на сковороде получаются мягкими внутри, но при этом имеют очень хрустящую корочку, благодаря плотной сырной панировке.

Рецепт куриных наггетсов, которые можно приготовить на сковороде, опубликован в кулинарном блоге tyap_lyap_i_vkusno в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 450 г

твердый сыр – 180 г

мука – 100 г

яйца – 2 шт

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Перемешать яйца с солью, перцем и специями до однородности.

2. Муку посолить и поперчить.

3. Сыр натереть на мелкой терке.

4. Куриное филе порезать ломтиками.

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5. Панировка наггетсов происходит в такой последовательности: мука, яйца, сыр.

6. Пожарить наггетсы с обеих сторон до золотистости. Выложить на бумажное полотенце для того, чтобы стекло лишнее масло.

7. Подавать с соусами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить полезные наггетсы, которые можно есть даже детям.