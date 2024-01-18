Как приготовить "Наполеон" уже из готового теста: вы очень быстро справитесь

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить 'Наполеон' уже из готового теста: вы очень быстро справитесь

Если вы очень любите "Наполеон", но времени замешивать тесто нет – в магазине можно приобрести уже готовое слоеное. Вам останется только сделать крем и смазать им коржи. Выходит не хуже оригинала.

Идея приготовления идеального "Наполеона" из готового слоеного теста опубликована на странице фудблогера Ольги Кобык (oliakobyk) в Instagram. Коржи отлично пропитываются.

Как приготовить ''Наполеон'' уже из готового теста: вы очень быстро справитесь

Ингредиенты:

  • слоеное тесто

Ингредиенты для крема:

  • 2 яйца
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  • 180 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 55 г муки
  • 500 мл молока
  • 100 г сливочного масла

Способ приготовления:

Как приготовить ''Наполеон'' уже из готового теста: вы очень быстро справитесь

1. Тесто разрезать на две равные части и выпекать 30 минут при температуре 190 градусов.

2. Для крема смешать яйца, сахар, ванильный сахар.

Как приготовить ''Наполеон'' уже из готового теста: вы очень быстро справитесь

3. Добавить муку перемешать.

4. Постепенно добавить молоко.

Как приготовить ''Наполеон'' уже из готового теста: вы очень быстро справитесь

5. Поставить на огонь и варить, перемешивая, до загущения.

6. Когда крем готов – добавить масло и оставить, чтобы немного остыл.

Как приготовить ''Наполеон'' уже из готового теста: вы очень быстро справитесь

7. Смазать коржи кремом и посыпать крошкой от теста.

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