Как приготовить "Наполеон" уже из готового теста: вы очень быстро справитесь
Если вы очень любите "Наполеон", но времени замешивать тесто нет – в магазине можно приобрести уже готовое слоеное. Вам останется только сделать крем и смазать им коржи. Выходит не хуже оригинала.
Идея приготовления идеального "Наполеона" из готового слоеного теста опубликована на странице фудблогера Ольги Кобык (oliakobyk) в Instagram. Коржи отлично пропитываются.
Ингредиенты:
- слоеное тесто
Ингредиенты для крема:
- 2 яйца
- 180 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 55 г муки
- 500 мл молока
- 100 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. Тесто разрезать на две равные части и выпекать 30 минут при температуре 190 градусов.
2. Для крема смешать яйца, сахар, ванильный сахар.
3. Добавить муку перемешать.
4. Постепенно добавить молоко.
5. Поставить на огонь и варить, перемешивая, до загущения.
6. Когда крем готов – добавить масло и оставить, чтобы немного остыл.
7. Смазать коржи кремом и посыпать крошкой от теста.
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