Как приготовить настоящие закарпатские голубцы – 5 секретов
Голубцы – блюдо, которое можно готовить в любое время года, но лучше всего это делать, когда капуста еще не старая – то есть осенью. К ним можно также добавить сезонные овощи – морковь, лук, чеснок, даже баклажаны и грибы.
Сегодня редакция FoodOboz делится аутентичным рецептом голубцов по-закарпатски с секретным ингредиентом, которыми вы точно сможете удивить своих гостей.
Как удачно приготовить голубцы по-закарпатски:
обязательно выберите качественную капусту
добавьте в голубцы грибы
необходимо добавить свиные отбивные
для пряности возьмите любимые специи по вкусу и томатную пасту
варите не менее 2 часов
Ингредиенты:
Свиные отбивные – 700 г
Грибы – 300 г
Капуста – 1 кочан
Сливки – 40 мл
Лук – 1 шт.
Чеснок – 1-3 зуб.
Томатная паста – 40 г
Соль, перец – по вкусу
Лавровый лист – 1-2 шт.
Способ приготовление:
Первым делом помойте кочан капусты и снимите верхние листики, вскипятите воду в большой кастрюле и отправьте капусту туда.
Во второй кастрюле отварите рис в подсоленной воде до полуготовности.
Помойте грибы, нарежьте их вместе с луком и жарьте до золотистости на сковороде. Туда же обязательно добавьте томатную пасту и все хорошо перемешайте.
После – влейте туда воду и доведите до кипения и снимите с огня.
Мясо хорошо отбейте.
Доставьте готовую пропаренную капусту, выложите отбивную, сверху рис и аккуратно з
аверните конвертом.
Готовые голубцы переложите в кастрюлю, добавьте измельченный чеснок, приправьте перцем, солью и положите туда лавровый лист.
После – залейте голубцы грибным соусом, обязательно накройте крышкой и отправьте в духовку на 2 часа при 180-200 С.
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