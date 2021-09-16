Как приготовить настоящие закарпатские голубцы – 5 секретов

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Закарпатские голубцы

Голубцы – блюдо, которое можно готовить в любое время года, но лучше всего это делать, когда капуста еще не старая – то есть осенью. К ним можно также добавить сезонные овощи – морковь, лук, чеснок, даже баклажаны и грибы.

Сегодня редакция FoodOboz делится аутентичным рецептом голубцов по-закарпатски с секретным ингредиентом, которыми вы точно сможете удивить своих гостей.

Как правильно приготовить голубцы с грибами и свиными отбивными

Как удачно приготовить голубцы по-закарпатски:

  • обязательно выберите качественную капусту

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  • добавьте в голубцы грибы

  • необходимо добавить свиные отбивные

  • для пряности возьмите любимые специи по вкусу и томатную пасту

  • варите не менее 2 часов

Ингредиенты:

  • Свиные отбивные – 700 г

  • Грибы – 300 г

  • Капуста – 1 кочан

  • Сливки – 40 мл

  • Лук – 1 шт.

  • ​​​​​​​Чеснок – 1-3 зуб.

  • Томатная паста – 40 г

  • Соль, перец – по вкусу

  • Лавровый лист – 1-2 шт.

Способ приготовление:

  1. Первым делом помойте кочан капусты и снимите верхние листики, вскипятите воду в большой кастрюле и отправьте капусту туда.

  2. ​​​​​​​Во второй кастрюле отварите рис в подсоленной воде до полуготовности.

  3. Помойте грибы, нарежьте их вместе с луком и жарьте до золотистости на сковороде. Туда же обязательно добавьте томатную пасту и все хорошо перемешайте.

  4. После – влейте туда воду и доведите до кипения и снимите с огня.

  5. Мясо хорошо отбейте.

  6. Доставьте готовую пропаренную капусту, выложите отбивную, сверху рис и аккуратно з

    аверните конвертом.

  7. ​​​​​​​Готовые голубцы переложите в кастрюлю, добавьте измельченный чеснок, приправьте перцем, солью и положите туда лавровый лист.

  8. После – залейте голубцы грибным соусом, обязательно накройте крышкой и отправьте в духовку на 2 часа при 180-200 С.

Вкусные голубцы по-закарпатски

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