Как приготовить настоящие закарпатские голубцы – 5 секретов

Голубцы – блюдо, которое можно готовить в любое время года, но лучше всего это делать, когда капуста еще не старая – то есть осенью. К ним можно также добавить сезонные овощи – морковь, лук, чеснок, даже баклажаны и грибы.

Сегодня редакция FoodOboz делится аутентичным рецептом голубцов по-закарпатски с секретным ингредиентом, которыми вы точно сможете удивить своих гостей.

Как удачно приготовить голубцы по-закарпатски:

обязательно выберите качественную капусту

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добавьте в голубцы грибы

необходимо добавить свиные отбивные

для пряности возьмите любимые специи по вкусу и томатную пасту

варите не менее 2 часов

Ингредиенты:

Свиные отбивные – 700 г

Грибы – 300 г

Капуста – 1 кочан

Сливки – 40 мл

Лук – 1 шт.

​​​​​​​Чеснок – 1-3 зуб.

Томатная паста – 40 г

Соль, перец – по вкусу

Лавровый лист – 1-2 шт.

Способ приготовление:

Первым делом помойте кочан капусты и снимите верхние листики, вскипятите воду в большой кастрюле и отправьте капусту туда. ​​​​​​​Во второй кастрюле отварите рис в подсоленной воде до полуготовности. Помойте грибы, нарежьте их вместе с луком и жарьте до золотистости на сковороде. Туда же обязательно добавьте томатную пасту и все хорошо перемешайте. После – влейте туда воду и доведите до кипения и снимите с огня. Мясо хорошо отбейте. Доставьте готовую пропаренную капусту, выложите отбивную, сверху рис и аккуратно з аверните конвертом. ​​​​​​​Готовые голубцы переложите в кастрюлю, добавьте измельченный чеснок, приправьте перцем, солью и положите туда лавровый лист. После – залейте голубцы грибным соусом, обязательно накройте крышкой и отправьте в духовку на 2 часа при 180-200 С.

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