Как приготовить настоящий английский завтрак дома: рецепт с историей

Все мы прекрасно знаем, что завтрак – обязательный прием пищи, а в осенний период он должен быть еще более сытным и питательным, чем в летом. Вы смело можете "включить" в свой завтрак суп, овощи, например фасоль и тыкв – в любом виде, сделать мясные и рыбные сэндвичи, а также сварить любую кашу или испечь пирог.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам приготовить самый настоящий английский завтрак, который вам точно понравится, но есть его каждый день не стоит, так как он достаточно калорийный и практически все ингредиенты в нем – жареные.

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Для начала отметим, что входит в традиционный английский завтрак:

бекон (традиционно back bacon)

жареные, вареные яйца или омлет

жареные или приготовленные на гриле помидоры

жареные грибы

жареный хлеб или тосты с маслом и колбасы

Самый легкий способ приготовления английского завтрака дома

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Хлеб – 4 куска

Фасоль в томатном соусе – 400 г

Бекон – 4 ломтика

Сосиски или колбаса – 4 шт.

Помидоры – 1 шт.

Шампиньоны – 6 шт.

Апельсиновый сок или кофе

Способ приготовления:

Жарим яйцо и бекон на одной сковороде, добавляем сосиски, грибы и помидоры. Поджариваем хлеб на другой. Выкладываем все на одну тарелку и добавляем фасоль в томатном соусе. Наливаем апельсиновый сок или кофе.

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