Как приготовить настоящий бургер дома: секреты от фудблогера

Бургер – вид сэндвича, основой которого является жареная котлета и ароматная булка. Отличным дополнением к блюду будут: соленый огурец, листья салата, соусы, лук, сыр. Самое главное – приготовить вкусную котлету из качественного мяса, а также сделать хорошее тесто для булки или же купить, но отличного качества.

Фудблогер Ирина Максимова поделилось в Instagram рецептом очень вкусного бургера, с сочной котлетой и ароматной булкой.

Ингредиенты:

Для булки:

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мука – 250 г

яйца – 1 шт.

молоко – 85 г

дрожжи – 4 г

сахар – 40 г

сливочное масло – 35 г

соль – щепотка

сода – 2 г

лимонный сок

Котлета:

фарш (любой) – 500 г

Овощи:

помидоры – 300 г

крем-сыр – 2-4 ст. л.

​​​​​​​листья салата – 50 г

зелень – по вкусу

Соус:

творожный сыр – 150 г

сливки – 50 г

чеснок – 1-2 зуб.

корнишоны –50 г

зелень любая – пучок

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте сахар, соль, дрожжи, перемешайте.

2. Подогрейте молоко и добавьте вместе с яйцом и растопленным сливочным маслом в муку.

3. Обязательно добавьте соду, погашенную лимонным соком.

​​​​​​​4. Хорошо замесите тесто, соберите его в шар, накройте салфеткой, дайте ему подойти около 1,5-2 часов.

5. Готовое тесто поделите, сделайте из него шарики, положите в форму или противень, сверху можно смазать желтком для красивого цвета и отправьте в духовку на 10-15 минут при 180 С.

6. Котлета: смешайте фарш со специями, хорошо "отбейте" его и сформируйте их при помощи кондитерского кольца. Отправьте на 1 час в холодильник, после – пожарьте.

7. Соус: порежьте корнишоны, зелень и чеснок, добавьте сыр, сливки и хорошо перемешайте.

8. Овощи помойте и порежьте.

9. Соберите бургер: разрежьте булку, щедро смажьте соусом, далее листья салата, овощи, котлета, соус, овощи, лист салата и булка.

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