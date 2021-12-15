Как приготовить настоящий бургер дома: секреты от фудблогера
Бургер – вид сэндвича, основой которого является жареная котлета и ароматная булка. Отличным дополнением к блюду будут: соленый огурец, листья салата, соусы, лук, сыр. Самое главное – приготовить вкусную котлету из качественного мяса, а также сделать хорошее тесто для булки или же купить, но отличного качества.
Фудблогер Ирина Максимова поделилось в Instagram рецептом очень вкусного бургера, с сочной котлетой и ароматной булкой.
Ингредиенты:
Для булки:
мука – 250 г
яйца – 1 шт.
молоко – 85 г
дрожжи – 4 г
сахар – 40 г
сливочное масло – 35 г
соль – щепотка
сода – 2 г
лимонный сок
фарш (любой) – 500 г
Овощи:
помидоры –
300 г
крем-сыр – 2-4 ст. л.
листья салата – 50 г
зелень – по вкусу
Соус:
творожный сыр – 150 г
сливки – 50 г
чеснок – 1-2
зуб.
корнишоны –50 г
зелень любая – пучок
Способ приготовления:
1. Просейте муку, добавьте сахар, соль, дрожжи, перемешайте.
2. Подогрейте молоко и добавьте вместе с яйцом и растопленным сливочным маслом в муку.
3. Обязательно добавьте соду, погашенную лимонным соком.
4. Хорошо замесите тесто, соберите его в шар, накройте салфеткой, дайте ему подойти около 1,5-2 часов.
5. Готовое тесто поделите, сделайте из него шарики, положите в форму или противень, сверху можно смазать желтком для красивого цвета и отправьте в духовку на 10-15 минут при 180 С.
6. Котлета: смешайте фарш со специями, хорошо "отбейте" его и сформируйте их при помощи кондитерского кольца. Отправьте на 1 час в холодильник, после – пожарьте.
7. Соус: порежьте корнишоны, зелень и чеснок, добавьте сыр, сливки и хорошо перемешайте.
8. Овощи помойте и порежьте.
9. Соберите бургер: разрежьте булку, щедро смажьте соусом, далее листья салата, овощи, котлета, соус, овощи, лист салата и булка.
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