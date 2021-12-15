Как приготовить настоящий бургер дома: секреты от фудблогера

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,3 т.
Как приготовить домашний бургер

Бургер – вид сэндвича, основой которого является жареная котлета и ароматная булка. Отличным дополнением к блюду будут: соленый огурец, листья салата, соусы, лук, сыр. Самое главное – приготовить вкусную котлету из качественного мяса, а также сделать хорошее тесто для булки или же купить, но отличного качества.

Фудблогер Ирина Максимова поделилось в Instagram рецептом очень вкусного бургера, с сочной котлетой и ароматной булкой.

Домашний бургер

Ингредиенты:

Для булки:

Булка для бургера
Видео дня

  • мука – 250 г

  • яйца – 1 шт.

  • молоко – 85 г

  • дрожжи – 4 г

  • сахар – 40 г

  • сливочное масло – 35 г

  • соль – щепотка

  • сода – 2 г

  • лимонный сок

Котлета:

Котлеты для блюда

  • фарш (любой) – 500 г

Овощи:

  • помидоры –

    300 г

  • крем-сыр – 2-4 ст. л.

  • ​​​​​​​листья салата – 50 г

  • зелень – по вкусу

Соус:

Соус для бургера

  • творожный сыр – 150 г

  • сливки – 50 г

  • чеснок – 1-2

    зуб.

  • корнишоны –50 г

  • зелень любая – пучок

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте сахар, соль, дрожжи, перемешайте.

2. Подогрейте молоко и добавьте вместе с яйцом и растопленным сливочным маслом в муку.

Тесто для пирожков

3. Обязательно добавьте соду, погашенную лимонным соком.

​​​​​​​4. Хорошо замесите тесто, соберите его в шар, накройте салфеткой, дайте ему подойти около 1,5-2 часов.

5. Готовое тесто поделите, сделайте из него шарики, положите в форму или противень, сверху можно смазать желтком для красивого цвета и отправьте в духовку на 10-15 минут при 180 С.

Сочный домашний бургер

6. Котлета: смешайте фарш со специями, хорошо "отбейте" его и сформируйте их при помощи кондитерского кольца. Отправьте на 1 час в холодильник, после – пожарьте.

7. Соус: порежьте корнишоны, зелень и чеснок, добавьте сыр, сливки и хорошо перемешайте.

Как приготовить домашний соус для бургера

8. Овощи помойте и порежьте.

9. Соберите бургер: разрежьте булку, щедро смажьте соусом, далее листья салата, овощи, котлета, соус, овощи, лист салата и булка.

Вкусный бургер

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты