Банош – это каша, которая является визитной карточкой Карпат. Там блюдо подают с домашней брынзой и шкварками. Но самое важное – это правильно отварить пшено, чтобы оно не горчило и получилось мягким.

Идея приготовления вкусного баноша со шкварками и брынзой опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova) в Instagram. Варить пшено лучше именно на молоке.

Ингредиенты:

кукурузная крупа – 250 г

шкварки – по вкусу

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брынза – по вкусу

молоко – 0,5 л

сливки 20% (или жирная сметана) – 200 г

масло – 20 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Довести молочную смесь до кипения.

2. Постепенно помешивая, ввести 250 г кукурузной крупы.

3. Варить на малом огне 15-20 минут постоянно помешивая до готовности крупы и появления капель жира на ней.

4. При необходимости можно долить немного молока.

5. Подавать со шкварками и брынзой по желанию.

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