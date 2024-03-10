Как приготовить настоящий гуцульский банош: есть несколько нюансов
Банош – это каша, которая является визитной карточкой Карпат. Там блюдо подают с домашней брынзой и шкварками. Но самое важное – это правильно отварить пшено, чтобы оно не горчило и получилось мягким.
Идея приготовления вкусного баноша со шкварками и брынзой опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova) в Instagram. Варить пшено лучше именно на молоке.
Ингредиенты:
- кукурузная крупа – 250 г
- шкварки – по вкусу
- брынза – по вкусу
- молоко – 0,5 л
- сливки 20% (или жирная сметана) – 200 г
- масло – 20 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Довести молочную смесь до кипения.
2. Постепенно помешивая, ввести 250 г кукурузной крупы.
3. Варить на малом огне 15-20 минут постоянно помешивая до готовности крупы и появления капель жира на ней.
4. При необходимости можно долить немного молока.
5. Подавать со шкварками и брынзой по желанию.
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