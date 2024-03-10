Как приготовить настоящий гуцульский банош: есть несколько нюансов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить настоящий гуцульский банош: есть несколько нюансов

Банош – это каша, которая является визитной карточкой Карпат. Там блюдо подают с домашней брынзой и шкварками. Но самое важное – это правильно отварить пшено, чтобы оно не горчило и получилось мягким.

Идея приготовления вкусного баноша со шкварками и брынзой опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova) в Instagram. Варить пшено лучше именно на молоке.

Как приготовить настоящий гуцульский банош: есть несколько нюансов

Ингредиенты:

  • кукурузная крупа – 250 г
  • шкварки – по вкусу
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  • брынза – по вкусу
  • молоко – 0,5 л
  • сливки 20% (или жирная сметана) – 200 г
  • масло – 20 г
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Как приготовить настоящий гуцульский банош: есть несколько нюансов

1. Довести молочную смесь до кипения.

Как приготовить настоящий гуцульский банош: есть несколько нюансов

2. Постепенно помешивая, ввести 250 г кукурузной крупы.

Как приготовить настоящий гуцульский банош: есть несколько нюансов

3. Варить на малом огне 15-20 минут постоянно помешивая до готовности крупы и появления капель жира на ней.

Как приготовить настоящий гуцульский банош: есть несколько нюансов

4. При необходимости можно долить немного молока.

5. Подавать со шкварками и брынзой по желанию.

Как приготовить настоящий гуцульский банош: есть несколько нюансов

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