Как приготовить настоящий одесский форшмак: идея от шеф-повара

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
8,1 т.
Как приготовить настоящий одесский форшмак: идея от шеф-повара

Если вы были в Одессе и не попробовали это блюдо – многое потеряли. Форшмак – культовая вкусность, которая происходит именно из этого славного морского города, в котором можно приобрести рыбу на каждом шагу. И, не смотря на множество интерпретаций и экспериментов со вкусами – существует один классический вариант закуски из селедки, который нашел своих поклонников по всей Украине.

Идеей приготовления классического форшмака из селедки поделился известный шеф-повар Валерий Пономарь на своей странице в Instagram.

Классический рецепт форшмака из сельди

Ингредиенты:

  • сельдь соленая – 1 шт

  • лук – 1/2 шт

  • зеленое яблоко – 1/2 шт

  • яйца – 1 шт

  • сливочное мягкое масло – 1 ст.л

Видео дня

  • если яблоко не очень кислое, можно добавить сок лимона

  • черный перец

  • гренки из ржаного хлеба для подачи

Технология очищения рыбы

Способ приготовления:

1. Сельдь хорошо почистить от кожуры и костей.

2. Ножом сделать из нее фарш.

Приготовление рыбного фарша

3. Лук измельчить на терке.

Добавление измельченного лука

4. Зеленое яблоко, яйцо тоже натереть.

Добавление измельченного яблока

5. Положить сливочное масло и сбрызнуть по желанию лимонным соком.

Добавление натертого яйца

6. Добавить специи.

Сливочное масло для нежной консистенции

7. Всё хорошо перемешать.

8. Подавать на гренках из ржаного хлеба.

Подача форшмака на ржаных гренках

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты