Как приготовить настоящий одесский форшмак: идея от шеф-повара

Если вы были в Одессе и не попробовали это блюдо – многое потеряли. Форшмак – культовая вкусность, которая происходит именно из этого славного морского города, в котором можно приобрести рыбу на каждом шагу. И, не смотря на множество интерпретаций и экспериментов со вкусами – существует один классический вариант закуски из селедки, который нашел своих поклонников по всей Украине.

Идеей приготовления классического форшмака из селедки поделился известный шеф-повар Валерий Пономарь на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

сельдь соленая – 1 шт

лук – 1/2 шт

зеленое яблоко – 1/2 шт

яйца – 1 шт

сливочное мягкое масло – 1 ст.л

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если яблоко не очень кислое, можно добавить сок лимона

черный перец

гренки из ржаного хлеба для подачи

Способ приготовления:

1. Сельдь хорошо почистить от кожуры и костей.

2. Ножом сделать из нее фарш.

3. Лук измельчить на терке.

4. Зеленое яблоко, яйцо тоже натереть.

5. Положить сливочное масло и сбрызнуть по желанию лимонным соком.

6. Добавить специи.

7. Всё хорошо перемешать.

8. Подавать на гренках из ржаного хлеба.

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