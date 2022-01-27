Как приготовить настоящий одесский форшмак: идея от шеф-повара
Если вы были в Одессе и не попробовали это блюдо – многое потеряли. Форшмак – культовая вкусность, которая происходит именно из этого славного морского города, в котором можно приобрести рыбу на каждом шагу. И, не смотря на множество интерпретаций и экспериментов со вкусами – существует один классический вариант закуски из селедки, который нашел своих поклонников по всей Украине.
Идеей приготовления классического форшмака из селедки поделился известный шеф-повар Валерий Пономарь на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
сельдь соленая – 1 шт
лук – 1/2 шт
зеленое яблоко – 1/2 шт
яйца – 1 шт
сливочное мягкое масло – 1 ст.л
если яблоко не очень кислое, можно добавить сок лимона
черный перец
гренки из ржаного хлеба для подачи
Способ приготовления:
1. Сельдь хорошо почистить от кожуры и костей.
2. Ножом сделать из нее фарш.
3. Лук измельчить на терке.
4. Зеленое яблоко, яйцо тоже натереть.
5. Положить сливочное масло и сбрызнуть по желанию лимонным соком.
6. Добавить специи.
7. Всё хорошо перемешать.
8. Подавать на гренках из ржаного хлеба.
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