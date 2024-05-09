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Как приготовить настоящий турецкий щербет: очень вкусный десерт без выпекания к чаю
Турецкие десерты – это много сухофруктов, орехов и шоколада. Одним из таких является щербет. Вкусик даже не придется выпекать – вы легко сможете сделать его в домашних условиях.
Идея приготовления вкусного турецкого щербета опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Вам понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- сливки 10% – 300 г
- сахар – 400 г
- сливочное масло – 120 г
- орехи и сухофрукты
- шоколад – 60 г
Способ приготовления:
1. Соединить в кастрюле масло, сливки и сахар.
2. С момента закипания варить примерно 30-40 минут на медленном огне.
3. Снять и добавить орехи и сухофрукты.
4. Переложить в застеленную форму.
5. Подождать до застывания примерно час.
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