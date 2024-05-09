Турецкие десерты – это много сухофруктов, орехов и шоколада. Одним из таких является щербет. Вкусик даже не придется выпекать – вы легко сможете сделать его в домашних условиях.

Идея приготовления вкусного турецкого щербета опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Вам понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

сливки 10% – 300 г

сахар – 400 г

сливочное масло – 120 г

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орехи и сухофрукты

шоколад – 60 г

Способ приготовления:

1. Соединить в кастрюле масло, сливки и сахар.

2. С момента закипания варить примерно 30-40 минут на медленном огне.

3. Снять и добавить орехи и сухофрукты.

4. Переложить в застеленную форму.

5. Подождать до застывания примерно час.

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