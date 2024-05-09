Как приготовить настоящий турецкий щербет: очень вкусный десерт без выпекания к чаю

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить настоящий турецкий щербет: очень вкусный десерт без выпекания к чаю

Турецкие десерты – это много сухофруктов, орехов и шоколада. Одним из таких является щербет. Вкусик даже не придется выпекать – вы легко сможете сделать его в домашних условиях.

Идея приготовления вкусного турецкого щербета опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Вам понадобится всего 5 компонентов.

Как приготовить настоящий турецкий щербет: очень вкусный десерт без выпекания к чаю

Ингредиенты:

  • сливки 10% – 300 г
  • сахар – 400 г
  • сливочное масло – 120 г
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  • орехи и сухофрукты
  • шоколад – 60 г

Способ приготовления:

Как приготовить настоящий турецкий щербет: очень вкусный десерт без выпекания к чаю

1. Соединить в кастрюле масло, сливки и сахар.

Как приготовить настоящий турецкий щербет: очень вкусный десерт без выпекания к чаю

2. С момента закипания варить примерно 30-40 минут на медленном огне.

Как приготовить настоящий турецкий щербет: очень вкусный десерт без выпекания к чаю

3. Снять и добавить орехи и сухофрукты.

4. Переложить в застеленную форму.

Как приготовить настоящий турецкий щербет: очень вкусный десерт без выпекания к чаю

5. Подождать до застывания примерно час.

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