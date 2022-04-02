Как приготовить необычный домашний майонез: 2 оригинальных рецепта от Евгения Клопотенко
Один из самых популярных ингредиентов для заправки салатов – майонез. Стоит отметить, что этот продукт может быть действительно безопасным только если его приготовить дома из натуральных продуктов.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте 2 рецептами вкусного, безопасного домашнего майонеза, который вы приготовите за считанные минуты.
1. Майонез из целого яйца
Ингредиенты:
яйцо – 2 шт.
горчица – 1 ст. л.
лимонный сок – 2 ст. л.
подсолнечное масло – 100-150 мл
черный перец – щепотка
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Разбейте яйца в чашу блендера или просто в миску, добавьте щепотку соли, черного перца и горчицу.
2. Туда влейте подсолнечное масло и перемешайте погружным блендером до однородности.
3. В готовую смесь влейте лимонный сок и перемешайте.
2. Майонез с чесноком
Ингредиенты:
яйца – 2 шт.
горчица – 1 ст. л.
соль и черный перец – по щепотке
лимонный сок – 2 ст. л.
подсолнечное масло – 100-150 мл
чеснок – 2 зуб.
растительное масла для жарки чеснока – 20-40 мл
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, добавьте перец и горчицу, еще раз взбейте.
2. Измельчите чеснок.
3. Разогрейте сковороду с 20-40 мл растительного масла и обжарьте чеснок до золотистой корочки.
4. После добавьте его в яичную смесь.
5. Влейте в чашу 100-150 мл подсолнечного масла и перемешайте погружным блендером до однородности.
6. Добавьте в готовый соус лимонный сок и еще раз перемешайте.
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