Один из самых популярных ингредиентов для заправки салатов – майонез. Стоит отметить, что этот продукт может быть действительно безопасным только если его приготовить дома из натуральных продуктов.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте 2 рецептами вкусного, безопасного домашнего майонеза, который вы приготовите за считанные минуты.

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1. Майонез из целого яйца

Ингредиенты:

яйцо – 2 шт.

горчица – 1 ст. л.

лимонный сок – 2 ст. л.

подсолнечное масло – 100-150 мл

черный перец – щепотка

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Разбейте яйца в чашу блендера или просто в миску, добавьте щепотку соли, черного перца и горчицу.

2. Туда влейте подсолнечное масло и перемешайте погружным блендером до однородности.

3. В готовую смесь влейте лимонный сок и перемешайте.

2. Майонез с чесноком

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.​​​​​​

горчица – 1 ст. л.

соль и черный перец – по щепотке

лимонный сок – 2 ст. л.

подсолнечное масло – 100-150 мл

чеснок – 2 зуб.

растительное масла для жарки чеснока – 20-40 мл

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, добавьте перец и горчицу, еще раз взбейте.

2. Измельчите чеснок.

3. Разогрейте сковороду с 20-40 мл растительного масла и обжарьте чеснок до золотистой корочки.

4. После добавьте его в яичную смесь.

5. Влейте в чашу 100-150 мл подсолнечного масла и перемешайте погружным блендером до однородности.

​​​​​​​6. Добавьте в готовый соус лимонный сок и еще раз перемешайте.

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