Как приготовить необычный домашний майонез: 2 оригинальных рецепта от Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
4,1 т.
Рецепт вкусного майонеза

Один из самых популярных ингредиентов для заправки салатов – майонез. Стоит отметить, что этот продукт может быть действительно безопасным только если его приготовить дома из натуральных продуктов.

Домашний майонез

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте 2 рецептами вкусного, безопасного домашнего майонеза, который вы приготовите за считанные минуты.

Соус для салата
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1. Майонез из целого яйца

Как дома приготовить вкусный майонез

Ингредиенты:

  • яйцо – 2 шт.

  • горчица – 1 ст. л.

Домашний майонез

  • лимонный сок – 2 ст. л.

  • подсолнечное масло – 100-150 мл

Специи для майонеза

  • черный перец – щепотка

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Разбейте яйца в чашу блендера или просто в миску, добавьте щепотку соли, черного перца и горчицу.

Рецепт майонеза с горчицей

2. Туда влейте подсолнечное масло и перемешайте погружным блендером до однородности.

Домашний майонез

3. В готовую смесь влейте лимонный сок и перемешайте.

2. Майонез с чесноком

Рецепт майонеза с чесноком

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.​​​​​​

Яйца для приготовления майонеза

  • горчица – 1 ст. л.

  • соль и черный перец – по щепотке

Приготовление майонеза

  • лимонный сок – 2 ст. л.

  • подсолнечное масло – 100-150 мл

  • чеснок – 2 зуб.

Лимон для соуса

  • растительное масла для жарки чеснока – 20-40 мл

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, добавьте перец и горчицу, еще раз взбейте.

2. Измельчите чеснок.

Чеснок для майонеза

3. Разогрейте сковороду с 20-40 мл растительного масла и обжарьте чеснок до золотистой корочки.

Приготовление майонеза

4. После добавьте его в яичную смесь.

Вкусный домашний майонез с чесноком

5. Влейте в чашу 100-150 мл подсолнечного масла и перемешайте погружным блендером до однородности.

Рецепт майонеза с чесноком

​​​​​​​6. Добавьте в готовый соус лимонный сок и еще раз перемешайте.

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