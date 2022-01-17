Как приготовить нежное картофельное пюре: один простой лайфхак

Картофельное пюре – самое простое картофельное блюдо, которое может приготовить каждый, ведь это элементарно. Достаточно всего лишь выбрать вкусный сорт картофелям и правильно сварить. Но и это могут далеко не все.

Редакция FoodOboz делится с вами лайфхаком, который был опубликован изданием Еatthis и, благодаря которому вы приготовите очень вкусное, нежное пюре без комочков.

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Шеф-повар Клаудия Сидоти утверждает, что не вкусное пюре получается из-за неправильного и очень быстрого перемешивания продукта.

"Если вы будете очень сильно разминать картофель, вы активируете клейковину, которая сделает пюре слишком забитым и липким", – объясняет Клаудия.

Кроме того, она рекомендует подогревать молоко или сливки перед и добавлять медленно в картофель. Это придаст блюду очень приятный запах и сделает структуру очень нежной", – рассказала шеф-повар.

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