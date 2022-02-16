Нежное творожное суфле без выпечки за 5 минут: десерт на скорую руку

Говорят, что творожное суфле – это еще то капризное блюдо, которое не всегда выходит с первого раза. Но, зная необходимые пропорции, можно с легкостью приготовить популярный десерт. К тому же, для приготовления требуется всего несколько простых ингредиентов. А для того чтобы значительно упростить процесс приготовления, суфле можно запечь в микроволновке.

Рецептом творожного суфле поделилась диетолог Наталья (propitaniay) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 180-200 г

яблоки – 1 шт

яйца – 1 шт

изюм (по желанию)

Способ приготовления:

1. Яблоко натереть на терке.

2. Смешать яблоко, творог и яйцо.

3. Получившуюся массу выложить в формочки, подходящие для микроволновки. Суфле в процессе выпечки не приподнимается, можно заполнять формы полностью.

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4. Выпекать десерт в микроволновке 5 минут.

Несколько советов:

Суфле в процессе выпечки не поднимается, так что можно заполнять формы полностью.

Проверить готовность десерта можно, коснувшись поверхности суфле – , если на пальце остались след творога, то нужно выпекать еще несколько минут.

Для вкуса можно добавить в суфле сухофрукты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить торт "Птичье молоко" с суфле.