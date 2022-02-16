Нежное творожное суфле без выпечки за 5 минут: десерт на скорую руку
Говорят, что творожное суфле – это еще то капризное блюдо, которое не всегда выходит с первого раза. Но, зная необходимые пропорции, можно с легкостью приготовить популярный десерт. К тому же, для приготовления требуется всего несколько простых ингредиентов. А для того чтобы значительно упростить процесс приготовления, суфле можно запечь в микроволновке.
Рецептом творожного суфле поделилась диетолог Наталья (propitaniay) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
творог – 180-200 г
яблоки – 1 шт
яйца – 1 шт
изюм (по желанию)
Способ приготовления:
1. Яблоко натереть на терке.
2. Смешать яблоко, творог и яйцо.
3. Получившуюся массу выложить в формочки, подходящие для микроволновки. Суфле в процессе выпечки не приподнимается, можно заполнять формы полностью.
4. Выпекать десерт в микроволновке 5 минут.
Несколько советов:
Суфле в процессе выпечки не поднимается, так что можно заполнять формы полностью.
Проверить готовность десерта можно, коснувшись поверхности суфле – , если на пальце остались след творога, то нужно выпекать еще несколько минут.
Для вкуса можно добавить в суфле сухофрукты.
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