Печеночный паштет – это вкусное и нежное блюдо, которое понравится всем. Оно может подаваться как на каждый день, так и стать закуской, которая украсит и разнообразит праздничный стол.

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Как приготовить печеночный паштет, чтобы у него был нежный вкус, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Оказывается, никого сложного в процессе приготовления нет.

Ингредиенты

Печень – 400 гр

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Сливочное масло

Соль

Перец

Масло для жарки

Способ приготовления

1.Печень очищаем от пленки и жилок.

2. Отлично промываем, измельчаем и обжариваем на среднем огне до готовности.

3. Отдельно поджариваем лук и морковь.

4. Добавляем масло и зажарку к печени.

5. Добавляем соль и перец по вкусу и перебиваем блендером.

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