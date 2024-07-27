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Нежный печеночный паштет: как приготовить оригинальную закуску
Печеночный паштет – это вкусное и нежное блюдо, которое понравится всем. Оно может подаваться как на каждый день, так и стать закуской, которая украсит и разнообразит праздничный стол.
Как приготовить печеночный паштет, чтобы у него был нежный вкус, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Оказывается, никого сложного в процессе приготовления нет.
Ингредиенты
- Печень – 400 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Сливочное масло
- Соль
- Перец
- Масло для жарки
Способ приготовления
1.Печень очищаем от пленки и жилок.
2. Отлично промываем, измельчаем и обжариваем на среднем огне до готовности.
3. Отдельно поджариваем лук и морковь.
4. Добавляем масло и зажарку к печени.
5. Добавляем соль и перец по вкусу и перебиваем блендером.
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