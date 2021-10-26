Как приготовить нежный гуляш: основные ингредиенты и хитрости
Гуляш не теряет своей актуальности даже сегодня. Традиционное венгерское блюдо с трехтысячелетней историей готовят на основе маленьких кусочков мяса в густой подливке со специями. Отлично подходит как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве гарнира.
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить нежный гуляш, опираясь на советы издания Кitchenstories.
4 правила идеального гуляша
Мясо – лучше использовать мраморное мясо, так как оно медленно готовится, в процессе приготовления стекает жир и дает нежный и сочный конечный результат. Наиболее популярным является говядина и телятина.
Овощи – играют не менее важную роль и в зависимости от рецепта могут варьироваться. Наиболее распространенными являются лук, лук-шалот и чеснок.
Специи – здесь все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Но чаще всего используют лавровый лист, майоран, перец, тимьян и тмин.
Жидкость – можно использовать любой бульон, а для более насыщенного вкуса добавить немного красного вина или пива.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Порезать мясо кубиками средней величины.
Порезать лук и овощи крупными кубиками.
Обжарить лук, чеснок и овощи на хорошо разогретой сковороде.
Отдельно обжарить мясо.
В кастрюле смешать вино и бульон, нагреть, добавить специи. Положить мясо, обжаренные овощи и тушить на медленном огне примерно 90 минут.
Подавать с картофелем, полентой или овощным рагу.
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