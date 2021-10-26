Как приготовить нежный гуляш: основные ингредиенты и хитрости

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
6,3 т.
Как приготовить нежный гуляш: основные ингредиенты и хитрости

Гуляш не теряет своей актуальности даже сегодня. Традиционное венгерское блюдо с трехтысячелетней историей готовят на основе маленьких кусочков мяса в густой подливке со специями. Отлично подходит как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве гарнира.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить нежный гуляш, опираясь на советы издания Кitchenstories.

4 правила идеального гуляша

Мясо – лучше использовать мраморное мясо, так как оно медленно готовится, в процессе приготовления стекает жир и дает нежный и сочный конечный результат. Наиболее популярным является говядина и телятина.

Овощи – играют не менее важную роль и в зависимости от рецепта могут варьироваться. Наиболее распространенными являются лук, лук-шалот и чеснок.

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Специи – здесь все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Но чаще всего используют лавровый лист, майоран, перец, тимьян и тмин.

Жидкость – можно использовать любой бульон, а для более насыщенного вкуса добавить немного красного вина или пива.

Лучше использовать говядину или телятину

Ингредиенты:

Для лучшего вкуса и аромата в бульон можно добавить немного красного вина или пива

Способ приготовления:

  1. Порезать мясо кубиками средней величины.

  2. Порезать лук и овощи крупными кубиками.

  3. Обжарить лук, чеснок и овощи на хорошо разогретой сковороде.

  4. Отдельно обжарить мясо.

  5. В кастрюле смешать вино и бульон, нагреть, добавить специи. Положить мясо, обжаренные овощи и тушить на медленном огне примерно 90 минут.

Подавать с картофелем, полентой или овощным рагу.

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