Как приготовить оладьи без яиц: бюджетный вариант блюда
Для того, чтобы оладьи были золотистыми и пышными, хозяйки часто добавляют много яиц. Но существует более бюджетный вариант приготовления такого простого блюда. Для этого идеально подойдут кефир и сода.
Идея приготовления оладий на кефире без яиц опубликована на странице kulinar.hacks в Instagram.
Ингредиенты:
кефир – 300 мл
мука пшеничная – 450 г
соды – 1 ч. л.
лимон – 1шт. (по желанию)
сахар – 5-6 ст. л.
масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кефир влить в глубокую миску.
2. Засыпать соду, перемешать и оставить на 5 минут.
3. Лимон вымыть, обдать кипятком. Снять с него цедру, выдавить сок.
4. Добавить цедру, сок лимона и сахар в кефир, слегка перемешать. На поверхности кефира появится пышная шапочка из пузырьков – это нормально.
5. Добавить просеянную муку.
6. Получившуюся массу тщательно перемешать силиконовой лопаткой или ложкой. Тесто должно получиться воздушным и однородным.
7. Сковороду хорошо разогреть и добавить растительное масло.
8. Выкладывать по 1 столовой ложке теста. Выпекать оладьи до золотистого цвета с обеих сторон.
9. Оладьи, приготовленные на кефире без добавления яиц, получаются очень пышными и не опадают после охлаждения.
10. Подавать со сметаной или сиропом.
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