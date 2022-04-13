Для того, чтобы оладьи были золотистыми и пышными, хозяйки часто добавляют много яиц. Но существует более бюджетный вариант приготовления такого простого блюда. Для этого идеально подойдут кефир и сода.

Идея приготовления оладий на кефире без яиц опубликована на странице kulinar.hacks в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 300 мл

мука пшеничная – 450 г

соды – 1 ч. л.

лимон – 1шт. (по желанию)

сахар – 5-6 ст. л.

масло для жарки

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Способ приготовления:

1. Кефир влить в глубокую миску.

2. Засыпать соду, перемешать и оставить на 5 минут.

3. Лимон вымыть, обдать кипятком. Снять с него цедру, выдавить сок.

4. Добавить цедру, сок лимона и сахар в кефир, слегка перемешать. На поверхности кефира появится пышная шапочка из пузырьков – это нормально.

5. Добавить просеянную муку.

6. Получившуюся массу тщательно перемешать силиконовой лопаткой или ложкой. Тесто должно получиться воздушным и однородным.

7. Сковороду хорошо разогреть и добавить растительное масло.

8. Выкладывать по 1 столовой ложке теста. Выпекать оладьи до золотистого цвета с обеих сторон.

9. Оладьи, приготовленные на кефире без добавления яиц, получаются очень пышными и не опадают после охлаждения.

10. Подавать со сметаной или сиропом.

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