Как приготовить оладьи, чтобы были вкуснее хачапури: блюдо за 15 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
15
Как приготовить оладьи, чтобы были вкуснее хачапури: блюдо за 15 минут

Хачапури – это вкуснейшее грузинское блюдо. Его научились готовить из разного теста: дрожжевого, фило, слоеного, на кефире или молоке. Впрочем, для ленивых существует более простая альтернатива.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом оладий с сыром, которые вы приготовите всего за 15 минут и они получатся ничем не хуже хачапури.

Рецепт соленых оладий с сыром, как хачапури.

Ингредиенты:

Тесто:

  • творог – 200 г
Видео дня
  • кефир – 150 мл
  • мука – 150 г
  • яйца – 2 шт.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • сода – 1/2 ч. л.

Начинка:

  • твердый сыр – 120 г
  • сметана – 2-3 ст. л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить начинку. Для этого нужно измельчить укроп и натереть сыр на мелкой терке.

Сырная начинка для оладий

2. В миску к тертому сыру выжать через пресс чеснок, добавить укроп и сметану. Перемешать до густой однородной массы.

3. Из полученной массы сформировать небольшие кружочки одинаковой формы. Слегка их приплюснуть сверху.

Тесто для оладий

4. Далее нужно приготовить тесто. Для этого добавить к творогу яйца и соль. Взбить массу погружным блендером до однородности.

5. В полученную массу налить кефир. Перемешать.

6. Добавить муку и соду. Перемешать венчиком до однородности.

Оладьи с сыром

7. На этом этапе нужно пожарить будущие хачапури. Для этого на разогретую с маслом сковородку выложить 1 ст. л. теста, далее – подготовлен сырный кружочек, а сверху плотно покрыть все тестом. Обжарить таким образом с обеих сторон до готовности.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты