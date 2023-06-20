Как приготовить оладьи, чтобы были вкуснее хачапури: блюдо за 15 минут
Хачапури – это вкуснейшее грузинское блюдо. Его научились готовить из разного теста: дрожжевого, фило, слоеного, на кефире или молоке. Впрочем, для ленивых существует более простая альтернатива.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом оладий с сыром, которые вы приготовите всего за 15 минут и они получатся ничем не хуже хачапури.
Ингредиенты:
Тесто:
- творог – 200 г
- кефир – 150 мл
- мука – 150 г
- яйца – 2 шт.
- соль – 1/2 ч. л.
- сода – 1/2 ч. л.
Начинка:
- твердый сыр – 120 г
- сметана – 2-3 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика
- укроп – 1 пучок
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить начинку. Для этого нужно измельчить укроп и натереть сыр на мелкой терке.
2. В миску к тертому сыру выжать через пресс чеснок, добавить укроп и сметану. Перемешать до густой однородной массы.
3. Из полученной массы сформировать небольшие кружочки одинаковой формы. Слегка их приплюснуть сверху.
4. Далее нужно приготовить тесто. Для этого добавить к творогу яйца и соль. Взбить массу погружным блендером до однородности.
5. В полученную массу налить кефир. Перемешать.
6. Добавить муку и соду. Перемешать венчиком до однородности.
7. На этом этапе нужно пожарить будущие хачапури. Для этого на разогретую с маслом сковородку выложить 1 ст. л. теста, далее – подготовлен сырный кружочек, а сверху плотно покрыть все тестом. Обжарить таким образом с обеих сторон до готовности.
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