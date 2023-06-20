Хачапури – это вкуснейшее грузинское блюдо. Его научились готовить из разного теста: дрожжевого, фило, слоеного, на кефире или молоке. Впрочем, для ленивых существует более простая альтернатива.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом оладий с сыром, которые вы приготовите всего за 15 минут и они получатся ничем не хуже хачапури.

Ингредиенты:

Тесто:

творог – 200 г

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кефир – 150 мл

мука – 150 г

яйца – 2 шт.

соль – 1/2 ч. л.

сода – 1/2 ч. л.

Начинка:

твердый сыр – 120 г

сметана – 2-3 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить начинку. Для этого нужно измельчить укроп и натереть сыр на мелкой терке.

2. В миску к тертому сыру выжать через пресс чеснок, добавить укроп и сметану. Перемешать до густой однородной массы.

3. Из полученной массы сформировать небольшие кружочки одинаковой формы. Слегка их приплюснуть сверху.

4. Далее нужно приготовить тесто. Для этого добавить к творогу яйца и соль. Взбить массу погружным блендером до однородности.

5. В полученную массу налить кефир. Перемешать.

6. Добавить муку и соду. Перемешать венчиком до однородности.

7. На этом этапе нужно пожарить будущие хачапури. Для этого на разогретую с маслом сковородку выложить 1 ст. л. теста, далее – подготовлен сырный кружочек, а сверху плотно покрыть все тестом. Обжарить таким образом с обеих сторон до готовности.

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