Орешки со сгущенкой в домашних условиях: самый простой рецепт печенья
Рецепт горошков со сгущенкой достаточно простой, ведь основа печенья – обычное песочное тесто, которое часто используется в выпечке. Вместе с начинкой – сгущенкой – получается очень нежный и мягкий десерт к чаю.
Рецептом орешков со сгущенкой поделилась фдблогер Янина Теодорович на своем Youtube-канале.
Ингредиенты:
сахар – 100 г
яйца – 2 шт
соль – щепотка
ванильный сахар – 2 п
масло растительное – 1 ст. л.
растопленное масло – 200 г
мука – 3 ст
разрыхлитель – 1 ч. л.
сгущенка – 1 б
Способ приготовления:
1. В глубокую миску вылить растопленное масло и добавить яйца. Сбить до однородности.
2. Добавить сахар, соль и ванильный сахар. Перемешать.
3. Добавить разрыхлитель и растительное масло. Перемешать.
4. Постепенно добавить муку и замесить тесто. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30 мин.
5. Из теста сформировать маленькие шарики. Выложить их в специальную форму и жарить с каждой стороны по 1 минуте.
6. В каждую половинку орешка выложить сгущенку. Закрепить между собой две половинки.
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