Орешки со сгущенкой в домашних условиях: самый простой рецепт печенья

Рецепт горошков со сгущенкой достаточно простой, ведь основа печенья – обычное песочное тесто, которое часто используется в выпечке. Вместе с начинкой – сгущенкой – получается очень нежный и мягкий десерт к чаю.

Рецептом орешков со сгущенкой поделилась фдблогер Янина Теодорович на своем Youtube-канале.

Ингредиенты:

сахар – 100 г

яйца – 2 шт

соль – щепотка

ванильный сахар – 2 п

масло растительное – 1 ст. л.

растопленное масло – 200 г

мука – 3 ст

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разрыхлитель – 1 ч. л.

сгущенка – 1 б

Способ приготовления:

1. В глубокую миску вылить растопленное масло и добавить яйца. Сбить до однородности.

2. Добавить сахар, соль и ванильный сахар. Перемешать.

3. Добавить разрыхлитель и растительное масло. Перемешать.

4. Постепенно добавить муку и замесить тесто. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30 мин.

5. Из теста сформировать маленькие шарики. Выложить их в специальную форму и жарить с каждой стороны по 1 минуте.

6. В каждую половинку орешка выложить сгущенку. Закрепить между собой две половинки.

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