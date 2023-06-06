Овощи должны быть в каждом сбалансированном рационе. Для того чтобы во время приготовления сохранить их максимально полезными, многие советуют готовить овощи на гриле. В таком случае их можно предварительно замариновать в маринаде – это придаст овощам дополнительный вкус и аромат.

В одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram был опубликован рецепт запеченных овощей на гриле в соевом маринаде.

Ингредиенты:

кабачок

перец

синий лук

чеснок

Маринад:

соль, перец черный

чеснок сухой

орегано

сок лимона

соевый соус

масло растительное

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Способ приготовления:

1. Сначала подготовить овощи: кабачок порезать средними пластинками, лук – четвертинками, перец порезать произвольно, целую головку чеснока порезать кружочками. Переложить все овощи в глубокую миску, по желанию можно добавить помидоры черри.

2. Добавить в овощи все специи для маринада: соль, перец, сухой чеснок, орегано, выжать сок лимона, налить растительное масло и соевый соус. Все тщательно перемешайте руками, чтобы овощи покрылись специями. Для лучшего эффекта можно оставить на время, чтобы замаринувались.

3. Когда овощи будут подготовлены, их следует выложить на гриль (готовить можно на открытом огне на костре или использовать электрический гриль). Жарить таким образом с обеих сторон до появления золотистой корочки.

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