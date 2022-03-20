Как приготовить овощную запеканку рататуй: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Как приготовить овощную запеканку рататуй: рецепт

Обычно название блюда иногда "пугает" хозяек и они ошибочно думают, что оно очень сложное в приготовлении. На самом деле, рататуй – это очень вкусная овощная запеканка, для которой можно использовать все овощи, что лежат в холодильнике. Получается очень вкусное блюдо с томатным соусом.

Рецептом овощного рататуя поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте.

Рецепт рататуя

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт

  • цуккини – 1 шт

  • баклажан – 1 шт

  • томат – 10 шт

  • чабрец – 3 веточки

  • растительное масло – 5 ст. л.

  • соль, перец

Способ приготовления:

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1. Кабачок, цуккини, 7 томатов и баклажан порезать кольцами.

2. Для основания нужно приготовить соус. Для этого порезать перец и помидоры кубиками. Обжарить на растительном масле. Посолить и поперчить.

Соус для блюда

3. Готовые овощи взбить блендером до однородности.

4. Полученный соус равномерно вылить в форму для запекания.

5. Поверх соуса выложить слайсы овощей так, чтобы они чередовались между собой. Полностью заполнить форму овощами.

Процесс приготовления

6. Сбрызнуть овощи растительным маслом. Выложить чабрец и посыпать перцем.

7. Накрыть форму пергаментом или фольгой. Запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

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