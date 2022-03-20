Как приготовить овощную запеканку рататуй: рецепт

Обычно название блюда иногда "пугает" хозяек и они ошибочно думают, что оно очень сложное в приготовлении. На самом деле, рататуй – это очень вкусная овощная запеканка, для которой можно использовать все овощи, что лежат в холодильнике. Получается очень вкусное блюдо с томатным соусом.

Рецептом овощного рататуя поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт

цуккини – 1 шт

баклажан – 1 шт

томат – 10 шт

чабрец – 3 веточки

растительное масло – 5 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

Видео дня

1. Кабачок, цуккини, 7 томатов и баклажан порезать кольцами.

2. Для основания нужно приготовить соус. Для этого порезать перец и помидоры кубиками. Обжарить на растительном масле. Посолить и поперчить.

3. Готовые овощи взбить блендером до однородности.

4. Полученный соус равномерно вылить в форму для запекания.

5. Поверх соуса выложить слайсы овощей так, чтобы они чередовались между собой. Полностью заполнить форму овощами.

6. Сбрызнуть овощи растительным маслом. Выложить чабрец и посыпать перцем.

7. Накрыть форму пергаментом или фольгой. Запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как быстро приготовить морковь по-корейски.