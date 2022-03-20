Как приготовить овощную запеканку рататуй: рецепт
Обычно название блюда иногда "пугает" хозяек и они ошибочно думают, что оно очень сложное в приготовлении. На самом деле, рататуй – это очень вкусная овощная запеканка, для которой можно использовать все овощи, что лежат в холодильнике. Получается очень вкусное блюдо с томатным соусом.
Рецептом овощного рататуя поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте.
Ингредиенты:
кабачок – 1 шт
цуккини – 1 шт
баклажан – 1 шт
томат – 10 шт
чабрец – 3 веточки
растительное масло – 5 ст. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Кабачок, цуккини, 7 томатов и баклажан порезать кольцами.
2. Для основания нужно приготовить соус. Для этого порезать перец и помидоры кубиками. Обжарить на растительном масле. Посолить и поперчить.
3. Готовые овощи взбить блендером до однородности.
4. Полученный соус равномерно вылить в форму для запекания.
5. Поверх соуса выложить слайсы овощей так, чтобы они чередовались между собой. Полностью заполнить форму овощами.
6. Сбрызнуть овощи растительным маслом. Выложить чабрец и посыпать перцем.
7. Накрыть форму пергаментом или фольгой. Запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
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