Как приготовить овсянку, чтобы она была вкусной: не просто каша

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
816
Как приготовить овсянку, чтобы она была вкусной: не просто каша

Если овсянка в виде каши вас не очень привлекает – попробуйте ее запечь. Выходит полноценное блюдо, которое вы можете есть на завтрак или даже вместо десерта. А самое главное, что продукт сохраняет всю свою пользу.

Идея приготовления запеченной овсянки на завтрак опубликована на странице диетолога Анны Стадник ( hanna_stadnyk ) в Instagram. Особенно вкусно в этом блюде с овсянкой сочетается банан.

Как приготовить овсянку, чтобы она была вкусной: не просто каша

Ингредиенты:

  • овсянка (хлопья) – 180 г
Видео дня
  • яйца – 1 шт
  • молоко 2,5% – 400 мл
  • банан (или другие фрукты, ягоды) – 2 шт.
  • масло сливочное (по желанию) – 35 г
  • соль – щепотка
  • ванилин на кончике ножа
  • корица – по вкусу
  • подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить овсянку, чтобы она была вкусной: не просто каша

1. Смешиваем овсяные хлопья, соль, корицу.

2. В отдельной миске смешиваем яйцо, молоко, ванилин, подсластитель и 2 ст.л. растопленного и слегка охлажденного сливочного масла.

Как приготовить овсянку, чтобы она была вкусной: не просто каша

3. На дно формы выкладываем нарезанные кружочками бананы. Засыпаем сухими ингредиентами. Затем равномерно заливаем хлопья яично-молочной смесью, ложкой помогаем немного, чтобы все хлопья пропитались жидкостью.

Как приготовить овсянку, чтобы она была вкусной: не просто каша

4. Для украшения сверху выложить оставшиеся кусочки банана можно так же добавить ягоды (клубника, черника и т.д.).

Как приготовить овсянку, чтобы она была вкусной: не просто каша

5. Ставим в разогретую до 190 градусов духовку и запекаем 35-45 минут. Вынимаем и охлаждаем минут 5 в форме.

Как приготовить овсянку, чтобы она была вкусной: не просто каша

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты