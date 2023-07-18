Как приготовить овсянку, чтобы она была вкусной: не просто каша
Если овсянка в виде каши вас не очень привлекает – попробуйте ее запечь. Выходит полноценное блюдо, которое вы можете есть на завтрак или даже вместо десерта. А самое главное, что продукт сохраняет всю свою пользу.
Идея приготовления запеченной овсянки на завтрак опубликована на странице диетолога Анны Стадник ( hanna_stadnyk ) в Instagram. Особенно вкусно в этом блюде с овсянкой сочетается банан.
Ингредиенты:
- овсянка (хлопья) – 180 г
- яйца – 1 шт
- молоко 2,5% – 400 мл
- банан (или другие фрукты, ягоды) – 2 шт.
- масло сливочное (по желанию) – 35 г
- соль – щепотка
- ванилин на кончике ножа
- корица – по вкусу
- подсластитель – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешиваем овсяные хлопья, соль, корицу.
2. В отдельной миске смешиваем яйцо, молоко, ванилин, подсластитель и 2 ст.л. растопленного и слегка охлажденного сливочного масла.
3. На дно формы выкладываем нарезанные кружочками бананы. Засыпаем сухими ингредиентами. Затем равномерно заливаем хлопья яично-молочной смесью, ложкой помогаем немного, чтобы все хлопья пропитались жидкостью.
4. Для украшения сверху выложить оставшиеся кусочки банана можно так же добавить ягоды (клубника, черника и т.д.).
5. Ставим в разогретую до 190 градусов духовку и запекаем 35-45 минут. Вынимаем и охлаждаем минут 5 в форме.
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