Если овсянка в виде каши вас не очень привлекает – попробуйте ее запечь. Выходит полноценное блюдо, которое вы можете есть на завтрак или даже вместо десерта. А самое главное, что продукт сохраняет всю свою пользу.

Идея приготовления запеченной овсянки на завтрак опубликована на странице диетолога Анны Стадник ( hanna_stadnyk ) в Instagram. Особенно вкусно в этом блюде с овсянкой сочетается банан.

Ингредиенты:

овсянка (хлопья) – 180 г

Видео дня

яйца – 1 шт

молоко 2,5% – 400 мл

банан (или другие фрукты, ягоды) – 2 шт.

масло сливочное (по желанию) – 35 г

соль – щепотка

ванилин на кончике ножа

корица – по вкусу

подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешиваем овсяные хлопья, соль, корицу.

2. В отдельной миске смешиваем яйцо, молоко, ванилин, подсластитель и 2 ст.л. растопленного и слегка охлажденного сливочного масла.

3. На дно формы выкладываем нарезанные кружочками бананы. Засыпаем сухими ингредиентами. Затем равномерно заливаем хлопья яично-молочной смесью, ложкой помогаем немного, чтобы все хлопья пропитались жидкостью.

4. Для украшения сверху выложить оставшиеся кусочки банана можно так же добавить ягоды (клубника, черника и т.д.).

5. Ставим в разогретую до 190 градусов духовку и запекаем 35-45 минут. Вынимаем и охлаждаем минут 5 в форме.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: