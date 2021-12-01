Как приготовить овсяноблин из трех ингредиентов: рецепт сладкой начинки

Для тех, кто обожает овсянку, но уже не может на нее смотреть, потому что приелась, замечательной альтернативой станет овсяноблин. Он точно понравится тем, кто любит вкусно и сытно поесть, а также следит за фигурой – блин из овсянки имеет достаточно низкую калорийность.

Как правило, в состав овсяноблина входят три основных компонента: овсянка, яйца и вода. Такой набор продуктов найдется на каждой кухне и это не может не радовать.

Еще одним преимуществом блюда является то, что в блинчик можно завернуть совершенно разнообразные начинники: начиная с сыра и зелени, заканчивая вареньем и фруктами.

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Фудблогер Кристина Команюк поделилась рецептом овсяного блинчика с сыром, бананом и шоколадом. Опубликовано в Intagram.

Ингредиенты:

Для блина:

Овсянка – 50 г

Яйца – 1 шт

Вода – 50-60 мл

Для начинки:

Банан – 60 г

Сыр – 40 г

Шоколад – 15 г

Способ приготовления:

1. С помощью блендера измельчить овсянку до состояния крошки.

2. Получившуюся смесь соединить с яйцом и горячей водой. Это нужно для того, что овсянка скорее набухла.

3. Вылить тесто на горячую сковороду.

4. На одну половину блина выложить начинку. Когда он подрумянится, а начинка расплавится – накрыть второй половиной блина.

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