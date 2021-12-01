Как приготовить овсяноблин из трех ингредиентов: рецепт сладкой начинки
Для тех, кто обожает овсянку, но уже не может на нее смотреть, потому что приелась, замечательной альтернативой станет овсяноблин. Он точно понравится тем, кто любит вкусно и сытно поесть, а также следит за фигурой – блин из овсянки имеет достаточно низкую калорийность.
Как правило, в состав овсяноблина входят три основных компонента: овсянка, яйца и вода. Такой набор продуктов найдется на каждой кухне и это не может не радовать.
Еще одним преимуществом блюда является то, что в блинчик можно завернуть совершенно разнообразные начинники: начиная с сыра и зелени, заканчивая вареньем и фруктами.
Фудблогер Кристина Команюк поделилась рецептом овсяного блинчика с сыром, бананом и шоколадом. Опубликовано в Intagram.
Ингредиенты:
Для блина:
Овсянка – 50 г
Яйца – 1 шт
Вода – 50-60 мл
Для начинки:
Банан – 60 г
Сыр – 40 г
Шоколад – 15 г
Способ приготовления:
1. С помощью блендера измельчить овсянку до состояния крошки.
2. Получившуюся смесь соединить с яйцом и горячей водой. Это нужно для того, что овсянка скорее набухла.
3. Вылить тесто на горячую сковороду.
4. На одну половину блина выложить начинку. Когда он подрумянится, а начинка расплавится – накрыть второй половиной блина.
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