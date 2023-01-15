Панна-котта – это популярный десерт, который подают во многих ресторанах мира. Блюдо имеет нежную сливочную текстуру, а для яркого вкуса обычно добавляют разнообразные фрукты или ягоды. В домашних условиях можно приготовить такую вкусность всего за 10 минут. Для этого рецепта отлично подойдут замороженные вишни.

Идея приготовления панна-котты с вишней опубликована на странице фудблогера Яны Станишевской (stanishevska) в Instagram.

Ингредиенты:

300 мл сливок 30-33% жирности

100 мл молока (повсюду написано максимальной жирности, но у меня было 2,5%)

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50 г сахара, палочка ванили

8-10 г желатина и 3-4 ст.л воды, чтобы его развести

соус сабайон: замороженные вишни – 400 г, 40 г сахара и 1 ст.л кукурузного хрокмаля

Способ приготовления:

1. Сливки, молоко, сахар и ванильную палочку (разрезаем ее вдоль и выскабливаем семена) все выливаем и высыпаем в кастрюльку и доводим почти до кипения.

2. Снимаем с огня.

3. Желатин разводим согласно инструкции (есть разные варианты) и добавляем в смесь. Размешиваем, процеживаем.

4. Разливаем по формам. Ставим в холод на 2-3 часа.

5. Готовим соус сабайон: сок из под вишни смешиваем с сахаром, доводим до кипения, добавляем крахмал (разводим в 3 ст.л.холодной воды) и все помещаем на огне пока начинает густеть. Далее добавляем вишни и буквально 2 минуты провариваем все вместе.

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