Как приготовить пасхальный краффин с изюмом: тесто мягкое, как пух
Паска-краффин – отличный и оригинальный вариант пасхальной выпечки. Его можно готовить из творожного и дрожжевого теста, которое содержит большое количество сухофруктов, благодаря чему краффин получается в меру сочным, влажным и очень мягким.
Фудблогер Валерия Велигура (yummy.lera) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пасхальной паски-краффина с изюмом.
Ингредиенты (на 2 шт. диаметром 13-15 см):
Для опары:
- молоко – 200 мл
- сахар – 1 ст. л.
- сухие дрожжи – 7 г
- мука – 1 ст. л.
Для теста:
- яйцо – 1 шт + желток – 2 шт
- сахар – 100 г
- соль – щепотка
- сливочное масло – 80 г
- жидкий ванильный ароматизатор
- опара
- мука – 400-500 г⠀ ⠀
Для начинки:
- сливочное масло – 60 г
- изюм – 100 г
Способ приготовления:
1. К теплому молоку добавить сахар, муку, быстродействующие дрожжи и перемешать. Накрыть пленкой и поставить в теплое место на 15 минут.
2. Для приготовления теста нужно взбить яйцо и желтки с сахаром и солью до светлой пышной пены. Продолжая взбивать, налить растопленное сливочное масло и добавить ванильный ароматизатор для приятного аромата.
3. Добавить готовую опару и перемешать. Постепенно просеять муку и замесить эластичное тесто. Сначала оно будет очень липнуть в руки, но через 10-15 минут вымешивание оно станет эластичным. Положить его в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 1,5 часа.
4. Когда пройдет отведенное время, обмять тесто и разделить на 2 части, каждую тонко раскатать в прямоугольник. Смазать мягким сливочным маслом и посыпать изюмом. Завернуть сначала в рулетик, затем порезать его пополам (не доходя до края) и каждую половинку завернуть в улитку.
5. Выложить краффины в формы, накрыть пленкой и оставить в тепле на 30 минут.
6. После этого снять пленку и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут, затем убавить температуру до 160 градусов и выпекать еще 25-30 минут.
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