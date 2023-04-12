Паска-краффин – отличный и оригинальный вариант пасхальной выпечки. Его можно готовить из творожного и дрожжевого теста, которое содержит большое количество сухофруктов, благодаря чему краффин получается в меру сочным, влажным и очень мягким.

Фудблогер Валерия Велигура (yummy.lera) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пасхальной паски-краффина с изюмом.

Ингредиенты (на 2 шт. диаметром 13-15 см):

Для опары:

молоко – 200 мл

сахар – 1 ст. л.

сухие дрожжи – 7 г

мука – 1 ст. л.

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Для теста:

яйцо – 1 шт + желток – 2 шт

сахар – 100 г

соль – щепотка

сливочное масло – 80 г

жидкий ванильный ароматизатор

опара

мука – 400-500 г⠀ ⠀

Для начинки:

сливочное масло – 60 г

изюм – 100 г

Способ приготовления:

1. К теплому молоку добавить сахар, муку, быстродействующие дрожжи и перемешать. Накрыть пленкой и поставить в теплое место на 15 минут.

2. Для приготовления теста нужно взбить яйцо и желтки с сахаром и солью до светлой пышной пены. Продолжая взбивать, налить растопленное сливочное масло и добавить ванильный ароматизатор для приятного аромата.

3. Добавить готовую опару и перемешать. Постепенно просеять муку и замесить эластичное тесто. Сначала оно будет очень липнуть в руки, но через 10-15 минут вымешивание оно станет эластичным. Положить его в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 1,5 часа.

4. Когда пройдет отведенное время, обмять тесто и разделить на 2 части, каждую тонко раскатать в прямоугольник. Смазать мягким сливочным маслом и посыпать изюмом. Завернуть сначала в рулетик, затем порезать его пополам (не доходя до края) и каждую половинку завернуть в улитку.

5. Выложить краффины в формы, накрыть пленкой и оставить в тепле на 30 минут.

6. После этого снять пленку и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут, затем убавить температуру до 160 градусов и выпекать еще 25-30 минут.

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