Пастуший пирог – не что иное, как картофельная запеканка с мясом или фаршем. Она может стать сытным обедом или ужином для всей семьи. Ингредиенты для блюда обязательно найдутся в каждом холодильнике, а приготовление не занимает много времени.

Рецептом пастушьего пирога с картошкой и фаршем поделилась фудблогер Мария Салей (mashka_salei) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Начинка:

фарш – 500 г

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

перец – 1 шт.

зеленый горошек – 100 г

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томатная паста – 2 ст. л.

вино сухое – 50 мл (необязательно)

соль, перец

Картофельное пюре:

картофель вареный – 7–9 шт.

сливочное масло – 20 г

яйцо – 1 шт.

молоко – 100 г

соль

Способ приготовления:

1. Отварить картофель.

2. Добавить к нему масло, яйцо, молоко и соль. Превратить в пюре.

3. Нарезать лук и морковь кубиками. Обжарить до золотистого цвета.

4. Добавить фарш. Слегка обжарить и посолить.

5. Добавить болгарский перец, горошек, томатную пасту и вино. Тушить 30 минут на слабом огне.

6. Массу из овощей и мяса выложить равномерно в форму. Наверх выложить картофельное пюре.

7. Запекать пирог 40 минут при температуре 200 градусов.

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