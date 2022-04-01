Пастуший пирог с картофельным пюре и фаршем: как приготовить популярное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Пастуший пирог с картофельным пюре и фаршем: как приготовить популярное блюдо

Пастуший пирог – не что иное, как картофельная запеканка с мясом или фаршем. Она может стать сытным обедом или ужином для всей семьи. Ингредиенты для блюда обязательно найдутся в каждом холодильнике, а приготовление не занимает много времени.

Рецептом пастушьего пирога с картошкой и фаршем поделилась фудблогер Мария Салей (mashka_salei) на своей странице в Instagram.

Рецепт пастушьего пирога с картофелем и фаршем

Ингредиенты:

Начинка:

  • фарш – 500 г

  • лук – 2 шт.

  • морковь – 2 шт.

  • перец – 1 шт.

  • зеленый горошек – 100 г

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  • томатная паста – 2 ст. л.

  • вино сухое – 50 мл (необязательно)

  • соль, перец

Что приготовить из фарша

Картофельное пюре:

  • картофель вареный – 7–9 шт.

  • сливочное масло – 20 г

  • яйцо – 1 шт.

  • молоко – 100 г

  • соль

Что приготовить из картофеля

Способ приготовления:

1. Отварить картофель.

2. Добавить к нему масло, яйцо, молоко и соль. Превратить в пюре.

Картофельное пюре для пирога

3. Нарезать лук и морковь кубиками. Обжарить до золотистого цвета.

4. Добавить фарш. Слегка обжарить и посолить.

Начинка из фарша для пирога

5. Добавить болгарский перец, горошек, томатную пасту и вино. Тушить 30 минут на слабом огне.

6. Массу из овощей и мяса выложить равномерно в форму. Наверх выложить картофельное пюре.

Приготовление пастушьего пирога

7. Запекать пирог 40 минут при температуре 200 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкусную запеканку из макарон за 15 минут.

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