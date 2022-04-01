Пастуший пирог с картофельным пюре и фаршем: как приготовить популярное блюдо
Пастуший пирог – не что иное, как картофельная запеканка с мясом или фаршем. Она может стать сытным обедом или ужином для всей семьи. Ингредиенты для блюда обязательно найдутся в каждом холодильнике, а приготовление не занимает много времени.
Рецептом пастушьего пирога с картошкой и фаршем поделилась фудблогер Мария Салей (mashka_salei) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
Начинка:
фарш – 500 г
лук – 2 шт.
морковь – 2 шт.
перец – 1 шт.
зеленый горошек – 100 г
томатная паста – 2 ст. л.
вино сухое – 50 мл (необязательно)
соль, перец
Картофельное пюре:
картофель вареный – 7–9 шт.
сливочное масло – 20 г
яйцо – 1 шт.
молоко – 100 г
соль
Способ приготовления:
1. Отварить картофель.
2. Добавить к нему масло, яйцо, молоко и соль. Превратить в пюре.
3. Нарезать лук и морковь кубиками. Обжарить до золотистого цвета.
4. Добавить фарш. Слегка обжарить и посолить.
5. Добавить болгарский перец, горошек, томатную пасту и вино. Тушить 30 минут на слабом огне.
6. Массу из овощей и мяса выложить равномерно в форму. Наверх выложить картофельное пюре.
7. Запекать пирог 40 минут при температуре 200 градусов.
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