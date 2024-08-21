Приготовление печени всегда сопровождается появлением неприятного запаха на кухне. А при неправильном соблюдении технологии вы можете получить горечь. Но пора забыть об этих неприятностях при приготовлении этого основного блюда.

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Фудблогер с ником ho_iveria в Instagram рассказала, как правильно готовить печень. Если следовать ее рецепту, продукт никогда не будет горчить, а также не возникнет неприятного запаха, из-за которого многие хозяйки отказываются от приготовления печени.

Ингредиенты

Печень куриная или кроличья – 500 г

Морковь – 1 шт.

Лук синий – 2 шт.

Сливочное масло – 20 г

Оливковое масло – 10 мл

Зеленый лук – 2 пера

Чеснок – 2 зуб.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Печень замачиваем в воде на 20 минут.

2. Моем, чистим от лишнего и выкладываем на бумажное полотенце.

3. Морковь, чеснок и лук почистить и нарезать

4. Добавляем растительное масло, соль и специи. Перемешиваем и оставляем на 20 минут.

5. Печень выкладываем в один слой в форму для запекания. Овощи можно спрятать под печень, чтобы не подгорели.

6. Поверх печени выкладываем кусочки сливочного масла.

7. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12 минут.

8. Переворачиваем кусочки (овощи можно уже не прятать, пусть поджарятся) и возвращаем блюдо в духовой шкаф еще на 10 минут.

9. Достаем из духовки и оставляем на 5-10 минут.

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