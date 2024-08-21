Как приготовить печень, чтобы она не горчила и не было неприятного запаха: идеальный рецепт
Приготовление печени всегда сопровождается появлением неприятного запаха на кухне. А при неправильном соблюдении технологии вы можете получить горечь. Но пора забыть об этих неприятностях при приготовлении этого основного блюда.
Фудблогер с ником ho_iveria в Instagram рассказала, как правильно готовить печень. Если следовать ее рецепту, продукт никогда не будет горчить, а также не возникнет неприятного запаха, из-за которого многие хозяйки отказываются от приготовления печени.
Ингредиенты
- Печень куриная или кроличья – 500 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук синий – 2 шт.
- Сливочное масло – 20 г
- Оливковое масло – 10 мл
- Зеленый лук – 2 пера
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Печень замачиваем в воде на 20 минут.
2. Моем, чистим от лишнего и выкладываем на бумажное полотенце.
3. Морковь, чеснок и лук почистить и нарезать
4. Добавляем растительное масло, соль и специи. Перемешиваем и оставляем на 20 минут.
5. Печень выкладываем в один слой в форму для запекания. Овощи можно спрятать под печень, чтобы не подгорели.
6. Поверх печени выкладываем кусочки сливочного масла.
7. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12 минут.
8. Переворачиваем кусочки (овощи можно уже не прятать, пусть поджарятся) и возвращаем блюдо в духовой шкаф еще на 10 минут.
9. Достаем из духовки и оставляем на 5-10 минут.
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