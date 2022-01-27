Как приготовить печень за 20 минут: простой способ
Печень – довольно специфический продукт, который не так легко приготовить. И даже если достаточно долго держать его на плите – структура может получиться жесткой и сухой. Поэтому чтобы блюдо было действительно вкусным и хорошо сочеталось со всеми другими продуктами на тарелке, нужно выбрать правильные ингредиенты и технологию.
Идея опубликована на странице блогера Ульяны Вербицкой (verbytska.pro) в Instagram. В рецепте используется именно куриная печень – она очень нежная и готовится быстрее всего.
Ингредиенты:
куриная печень – 400 г
лук – 1 шт
яблоко – 1 шт
коньяк – 50 г
веточка розмарина
сливочное масло
Способ приготовления:
1. Лук с розмарином поджарить на масле.
2. Добавить яблоки и готовить, пока овощ не станет мягким.
3. Положить печень, посолить и жарить по 2 минуты с каждой стороны.
4. Вылить коньяк, готовить, пока жидкость не испарится.
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