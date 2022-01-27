Как приготовить печень за 20 минут: простой способ

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,7 т.
Как приготовить печень за 20 минут: простой способ

Печень – довольно специфический продукт, который не так легко приготовить. И даже если достаточно долго держать его на плите – структура может получиться жесткой и сухой. Поэтому чтобы блюдо было действительно вкусным и хорошо сочеталось со всеми другими продуктами на тарелке, нужно выбрать правильные ингредиенты и технологию.

Идея опубликована на странице блогера Ульяны Вербицкой (verbytska.pro) в Instagram. В рецепте используется именно куриная печень – она очень нежная и готовится быстрее всего.

Приготовление куриной печени за 20 минут

Ингредиенты:

  • куриная печень – 400 г

  • лук – 1 шт

  • яблоко – 1 шт

Видео дня

  • коньяк – 50 г

  • веточка розмарина

  • сливочное масло

Ингредиенты для блюда

Способ приготовления:

1. Лук с розмарином поджарить на масле.

Жарение лука с розмарином

2. Добавить яблоки и готовить, пока овощ не станет мягким.

Добавление специй в печень

3. Положить печень, посолить и жарить по 2 минуты с каждой стороны.

Тушение печени с яблоками, луком и розмарином

4. Вылить коньяк, готовить, пока жидкость не испарится.

Коньяк для блюда

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты