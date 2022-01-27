Как приготовить печень за 20 минут: простой способ

Печень – довольно специфический продукт, который не так легко приготовить. И даже если достаточно долго держать его на плите – структура может получиться жесткой и сухой. Поэтому чтобы блюдо было действительно вкусным и хорошо сочеталось со всеми другими продуктами на тарелке, нужно выбрать правильные ингредиенты и технологию.

Идея опубликована на странице блогера Ульяны Вербицкой (verbytska.pro) в Instagram. В рецепте используется именно куриная печень – она очень нежная и готовится быстрее всего.

Ингредиенты:

куриная печень – 400 г

лук – 1 шт

яблоко – 1 шт

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коньяк – 50 г

веточка розмарина

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Лук с розмарином поджарить на масле.

2. Добавить яблоки и готовить, пока овощ не станет мягким.

3. Положить печень, посолить и жарить по 2 минуты с каждой стороны.

4. Вылить коньяк, готовить, пока жидкость не испарится.

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