Как приготовить печенье с повидлом: удачный рецепт домашней выпечки
Печенье – самая простая домашняя выпечка, которую можно приготовить даже с вареньем или повидлом, и это будет идеальный вариант десерта. К тому же тесто для такой выпечки очень легкое в работе и готовится из бюджетных ингредиентов.
В одном из кулинарных блогов (smakzhittya) в Instagram был опубликован рецепт печенья с повидлом, в основе которого – тесто на масле.
Ингредиенты:
- сливочное масло мягкое – 180 г
- сахар или сахарная пудра – 80 г
- белок 1 яйца
- соль
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- мука – 200 г
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло следует растереть с сахаром и ванильным сахаром. Перемешать до кремового состояния.
2. К полученной массе добавить белок, перемешать.
3. Добавить муку и замесить мягкое тесто.
4. Переложить тесто в кондитерский мешок и отсадить печенье на противень, застеленный пергаментом.
5. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 10-15 минут.
6. Когда печенье испечется, то сразу нужно выложить внутрь него повидло или джем.
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