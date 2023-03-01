Печенье – самая простая домашняя выпечка, которую можно приготовить даже с вареньем или повидлом, и это будет идеальный вариант десерта. К тому же тесто для такой выпечки очень легкое в работе и готовится из бюджетных ингредиентов.

В одном из кулинарных блогов (smakzhittya) в Instagram был опубликован рецепт печенья с повидлом, в основе которого – тесто на масле.

Ингредиенты:

сливочное масло мягкое – 180 г

сахар или сахарная пудра – 80 г

белок 1 яйца

соль

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ванильный сахар – 1 ч. л.

мука – 200 г

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло следует растереть с сахаром и ванильным сахаром. Перемешать до кремового состояния.

2. К полученной массе добавить белок, перемешать.

3. Добавить муку и замесить мягкое тесто.

4. Переложить тесто в кондитерский мешок и отсадить печенье на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 10-15 минут.

6. Когда печенье испечется, то сразу нужно выложить внутрь него повидло или джем.

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