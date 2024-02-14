Вместо традиционных отварных пельменей можно поджарить изделия на сковороде. Сверху тесто будет обладать аппетитной золотистой корочкой, а начинка получится очень сочной. Очень вкусно подать со сливочным соусом.

Идея приготовления жареных пельменей на сковороде опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Готовятся гораздо быстрее, чем в кастрюле.

Ингредиенты:

пачка пельменей (600 г)

50 г сливочного масла

бульонный кубик + 300 мл кипятка

Видео дня

Ингредиенты для соуса:

100 г сметаны

2 зубчика чеснока

укроп

10-15 мл соевого соуса

Способ приготовления:

1. В сковороде растопить сливочное масло.

2. Положить мороженые пельмени и перемешивая, на среднем огне обжарить до золотистости.

3. Бульонный кубик залить кипятком. Вымешать.

4. Залить бульон в обжаренные пельмени и уменьшить огонь.

5. Тушить под крышкой, периодически перемешивая, до испарения жидкости.

6. Для соуса смешать сметану, давленый чеснок, соевый соус и укроп.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: