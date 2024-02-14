Как приготовить пельмени на сковородке: вкуснее отварных
Вместо традиционных отварных пельменей можно поджарить изделия на сковороде. Сверху тесто будет обладать аппетитной золотистой корочкой, а начинка получится очень сочной. Очень вкусно подать со сливочным соусом.
Идея приготовления жареных пельменей на сковороде опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Готовятся гораздо быстрее, чем в кастрюле.
Ингредиенты:
- пачка пельменей (600 г)
- 50 г сливочного масла
- бульонный кубик + 300 мл кипятка
Ингредиенты для соуса:
- 100 г сметаны
- 2 зубчика чеснока
- укроп
- 10-15 мл соевого соуса
Способ приготовления:
1. В сковороде растопить сливочное масло.
2. Положить мороженые пельмени и перемешивая, на среднем огне обжарить до золотистости.
3. Бульонный кубик залить кипятком. Вымешать.
4. Залить бульон в обжаренные пельмени и уменьшить огонь.
5. Тушить под крышкой, периодически перемешивая, до испарения жидкости.
6. Для соуса смешать сметану, давленый чеснок, соевый соус и укроп.
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