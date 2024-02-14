Как приготовить пельмени на сковородке: вкуснее отварных

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить пельмени на сковородке: вкуснее отварных

Вместо традиционных отварных пельменей можно поджарить изделия на сковороде. Сверху тесто будет обладать аппетитной золотистой корочкой, а начинка получится очень сочной. Очень вкусно подать со сливочным соусом.

Идея приготовления жареных пельменей на сковороде опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Готовятся гораздо быстрее, чем в кастрюле.

Как приготовить пельмени на сковородке: вкуснее отварных

Ингредиенты:

  • пачка пельменей (600 г)
  • 50 г сливочного масла
  • бульонный кубик + 300 мл кипятка
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Ингредиенты для соуса:

  • 100 г сметаны
  • 2 зубчика чеснока
  • укроп
  • 10-15 мл соевого соуса

Способ приготовления:

Как приготовить пельмени на сковородке: вкуснее отварных

1. В сковороде растопить сливочное масло.

2. Положить мороженые пельмени и перемешивая, на среднем огне обжарить до золотистости.

Как приготовить пельмени на сковородке: вкуснее отварных

3. Бульонный кубик залить кипятком. Вымешать.

4. Залить бульон в обжаренные пельмени и уменьшить огонь.

Как приготовить пельмени на сковородке: вкуснее отварных

5. Тушить под крышкой, периодически перемешивая, до испарения жидкости.

6. Для соуса смешать сметану, давленый чеснок, соевый соус и укроп.

Как приготовить пельмени на сковородке: вкуснее отварных

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