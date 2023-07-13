Как приготовить персики на гриле: идеальная закуска к мясу

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить персики на гриле: идеальная закуска к мясу

Персики на гриле – это идея вкусного и изысканного десерта, а также дополнение к блюдам, в частности, мясу. Готовить их таким способом можно, дополняя специями или маринадом. Персики получаются золотистые, ароматные, в меру сладкие и с цитрусовым привкусом.

Фудблогер Татьяна Гайович (dribka.soli) на своей странице в Instagram поделилась рецептом персиков на гриле с беконом в маринаде.

Рецепт персиков на гриле

Ингредиенты:

  • персики (выбирайте не очень спелые) – 3 шт
  • бекон – 3 слайса

Маринад:

  • мед – 15 г
  • оливковое масло – 1 ст. л.
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  • базилик
  • хлопья чили – 1\2 ч. л.
  • соль, перец
  • сок и цедра – 1\2 л лимона

Способ приготовления:

1. В персиках удалить косточки и нарезать фрукты на четвертинки.

Что приготовить из персиков

2. Смешать все нужные ингредиенты для маринада. Полить им персики и хорошо перемешать.

3. На сковороду гриль выложить слайсы бекона, жарить до золотистости и перевернуть на другую сторону.

Персики на гриле в медовом маринаде

4. Когда бекон перевернули, сразу выложить наверх персики. Жарить по 2 минуты с каждой стороны. Готово!

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