Как приготовить пиццу без муки: раскрыто 5 полезных рецептов

Главной особенностью полезной пиццы является отсутствие муки и стандартного теста. Вместо этого используется курица, киноа, шпинат, батат и даже цветная капуста.

По словам диетолога Марты Морено, мука – это продукт, которым не следует злоупотреблять. В настоящее время она и так чрезмерно используется, однако питание должно основываться на свежих продуктах. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с подборкой из 5 полезных рецептов, опубликованных на abc.es.

Ингредиенты:

100 г тертого сыра или мягкого козьего

Приготовление:

Вытянуть и добавить все ингредиенты. Запекать при 180 °С в течение 5-10 минут.

Переложить смесь на бумагу для выпечки и разровнять до конечного состояния (можно использовать ложку). Поставить в духовку на 20 минут.

Если она слишком влажная, следует промокнуть ее кухонной бумагой, чтобы впитать лишнюю жидкость, а затем смешать с остальными ингредиентами.

Цветную капусту измельчить в мясорубке (ее не нужно сильно перебивать, она должна остаться в виде рисовых зерен).

Ингредиенты:

Соль и перец по вкусу

Для начинки:

К любимому томатному соусу можно добавить такие комбинации продуктов, как: ананас и свинина, руккола с хамоном Серрано и томатами черри или ассорти из овощей.

Приготовление:

Добавив то, что больше всего нравится, пиццу нужно снова поставить в духовку до полной готовности. Последним штрихом станет выбор режима "гриль".

Когда основа будет хорошо сниматься, можно перевернуть ее перед тем, как выкладывать остальные ингредиенты.

Подождать, пока поджарится (около 10-15 минут).

Поставить в духовку, нагретую до 180 ºC.

Взбить все в кухонном комбайне (или с помощью миксера) и выложить на предварительно смазанную оливковым маслом бумагу для выпечки.

Ингредиенты:

Для начинки:

Приготовление:

Нарезать курицу и поместить ее в кухонный комбайн.

Добавить сыр, соль и специи, затем взбить до однородного состояния.

Накрыть противень пергаментной бумагой и смазать небольшим количеством оливкового масла.

Поместить смесь на бумагу и накрыть сверху другим слоем бумаги.

С помощью скалки аккуратно раскатать, чтобы сформировать плоскую основу (можно сделать ее круглой или прямоугольной).

Удалить бумагу сверху и, если есть желание, обрезать края ножом, чтобы сделать более красивую форму.

Выпекать 10 минут при температуре 180 °C в предварительно разогретой духовке.

Вынуть и распределить томатный соус на основании, а затем добавьте сыр, ветчину и сделать отверстие в центре, чтобы поместить яйцо. Приправить яйцо солью, а остальное – орегано.